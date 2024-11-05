Про це пише 24 Канал з посиланням на грузинську службу "Радіо Свободи".

До теми У Грузії знову багатотисячний мітинг: опозиція анонсувала щоденні акції протесту

Як суд скасував результати голосування на 30 дільницях

Районний суд у грузинському Тетрі-Цкаро визнав недійсними результати на 30 виборчих дільницях і Тетрі-Цкаро та Цалці, де відбувалося електронне голосування. Таким чином судді задовольнили позов Асоціації молодих юристів Грузії.

Позов стосувався слідів від чорних позначок маркером на зворотному боці бюлетенів, що ставило під загрозу таємницю голосування виборців.



У Грузії скасували результати виборів через просвічування "чорних міток" маркером / Фото SOVA news

Після того, як люди віддавали свої голоси, обводячи обрану партію, бюлетені оброблялися за допомогою електронних машин для підрахунку голосів, що дозволяло спостерігачам, які перебували поруч, бачити зроблений вибір. Суд постановив, що така практика порушувала фундаментальний принцип таємниці голосування на відповідних виборчих дільницях.

Суддя Тетрі-Цкаро Володимир Хучуа постановив скасувати результати голосування на 30 виборчих дільницях. Центральна виборча комісія має можливість оскаржити це рішення в Апеляційному суді.

Суд однозначно вважає, що внаслідок дослідження доказів, із цим виборчим апаратом, із цим виборчим бюлетенем, із цим виборчим конвертом, гарантія захисту голосу та таємниці голосування у виборця була відсутня,

– сказав Хучуа на засіданні.

Суддя також визнав, що районна виборча комісія в Цалці допустила "серйозні порушення". Суд визначив такі проблеми, як неналежний розгляд скарг, маніпулятивні практики та перешкоди, з якими стикалися спостерігачі під час виборчого процесу.

"Суд однозначно вважає, що таке ставлення до виборчого процесу не є вільним, відтак результати мають бути визнані недійсними", – підсумував Володимир Хучуа.

Асоціація молодих юристів Грузії повідомила, що порушення виявили судді внаслідок результату експерименту. Вивчення випадково відібраних бюлетенів з трьох виборчих дільниць у Цалкському та Тетріцкароському районах показало, що на зворотному боці бюлетенів було видно маркер, яким виборці позначали свій голос на бюлетені.

АМЮГ привітала рішення судді. Окрім того, на думку асоціації, це створює новий прецедент у захисті права виборців на таємне голосування.

Варто зазначити, що наразі це єдиний суд у Грузії, який за останні дні задовольнив позов АМЮГ щодо порушення таємниці голосування. Наразі організація домагатиметься скасування результатів виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні скриньки. Таким способом голосували 90% виборців.

Муніципалітети Тетріцкаро та Цалка розташовані в регіоні Квемо Картлі, що на півдні Грузії.