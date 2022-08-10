Угрожают ли предстоящие выборы в США военной помощи Украине: ответ Ермака

Вскоре в США должны пройти парламентские выборы. Кадровые изменения в Конгрессе могут оказать определенное влияние на объемы и скорость поставок страной военной помощи Украине.

При этом недавнее объявление Минобороны США нового пакета военной помощи на сумму в 1 миллиард долларов еще раз подтверждает двухпартийную поддержку штатов нашего государства. Глава Офиса Президента Андрей Ермак оценил, угрожают ли выборы в Конгресс поддержке Украины.

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Повлияют ли изменения в Конгрессе на военную помощь США Украине

Андрей Ермак рассказал, что в США было принято решение о создании Единого информационного центра Минобороны, который будет аккумулировать и централизованно коммуницировать по вопросам, касающимся военной информации. Это поможет избежать дезинформации со стороны врага и предоставлять партнерам ответы на все их вопросы.

Чиновник отметил, что приезжающие в Украину конгрессмены и сенаторы являются представителями обеих американских партий – как республиканцами, так и демократами. Так, по словам Ермака, наше государство сейчас действительно ощущает двухпартийную поддержку, и он считает, что она такой сохранится и дальше.

Но опять же во всех странах есть свои внутренние политические процессы, периодически что-то выходит на первый план, а что-то – на второй. И задача всей команды Офиса Президента – сохранение украинской тематики в топе,

– добавил руководитель ОП.

К слову, Андрей Ермак заявил, что "в рукаве" Офиса Президента есть еще немало креативных подходов и мнений по поводу того, как держать тему войны в Украине на слуху у всего цивилизованного мира.

Чиновник добавил, что президент Зеленский сейчас, после 6 месяцев полномасштабного вторжения россии, до сих пор остается "главным ньюзмейкером" в мире. По словам руководителя ОП, выступления главы Украины становятся большими событиями, равно как и выступления первой леди Елены Зеленской в Конгрессе США.

Будем продолжать, и новостей будет много. Мы не дадим мировым возможностям забыть об ужасной войне, которая у нас продолжается,

– подытожил Андрей Ермак.

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