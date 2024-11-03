Выборы в Молдове: Кишинев предупредил ЕС о планах России сорвать голосование диаспоры, – Reuters

Молдова обратилась к нескольким странам Евросоюза с предостережением в отношении России. Кишинев считает, что Кремль будет пытаться сорвать голосование эмигрантов из Молдовы на зарубежных избирательных участках на президентских выборах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Напомним, что за пост президента в этом году соревнуются действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло.

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Россия может сорвать выборы президента Молдовы

Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве, пишет, что избирательные участки в Италии, Франции, Германии, Испании, Канаде, Румынии, США и Великобритании могут стать мишенью России для срыва голосования. В частности, вероятным является поступление сообщений о якобы заминировании.

Целью является прервать процесс голосования на время эвакуации и проверки полицией. Мы просим применять процедуры и протоколы, которые не прерывают процесс голосования,

– сказали в правительстве Молдовы странам ЕС.

В то же время Москва ответила на запрос издания и, как ни странно, отрицает вмешательство в дела Молдовы. Отмечается также, что избиратели Молдовы, которые живут на Западе, считаются в основном проевропейскими и, следовательно, с большей вероятностью поддержат Санду.

К слову, избирательные участки открылись 3 ноября в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00. В Молдове и за ее пределами работают 2 219 участков, из которых 1 988 – внутри страны, а еще 231 – за рубежом. Результаты голосования зададут тон и парламентским выборам в следующем году.