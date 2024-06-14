Поэтому, вчера, 13 июня, правительства Великобритании, Канады и Соединенных Штатов обнародовали совместное заявление, в котором предупредили о намерениях Кремля. Согласно информации, опубликованной Госдепом США, Россия стремится повлиять на результаты президентских выборов и референдума о европейской интеграции в Молдове.
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Россия будет вмешиваться в выборы в Молдове
Вышеупомянутые страны отметили, что разделяют обеспокоенность молдавского президента Майи Санду относительно "использования Кремлем криминальных группировок для финансирования политической деятельности и подрыва демократических институтов Молдовы".
В частности, Москва финансирует распространение дезинформации в Молдове в пользу пророссийских кандидатов в президенты. А в случае их проигрыша Кремль планирует подстрекать протесты и подорвать доверие общественности к способности Кишинева обезопасить себя и поддерживать верховенство права.
Британия, Канада и США отметили, что политическое вмешательство страны-агрессора в Молдове продолжается уже много лет. Например, сотрудники RT уже несколько лет с согласия российского правительства "оказывают прямую поддержку беглому молдаванину Илану Шору".
Мы поделились изложенной выше информацией и дополнительными деталями с нашими молдавскими партнерами, чтобы они могли продолжать расследование, препятствовать и срывать планы Кремля,
– анонсировали правительства Великобритании, Канады и США.
По их словам они готовы и в дальнейшем привлекать к ответственности тех, кто участвует в спонсируемых Кремлем схемах тайного финансирования политической деятельности в Молдове.
А как насчет ситуации в Приднестровье: последние новости
- Днем 5 апреля 2024 года в непризнанном Приднестровье снова заявили об "атаке вражеского беспилотника". В Молдове уже прокомментировали этот вымышленный инцидент. Пророссийские сепаратисты не впервые сообщают о нападении на воинскую часть.
- Непризнанное Приднестровье снова выдумало себе вражеский беспилотник, который, мол, атаковал воинскую часть у границы с Украиной. В ГУР тем временем утверждали, что это была провокация. В так называемом ведомстве государственной безопасности самопровозглашенной республики жаловались на еще один дрон.
- Россия сообщила о нападении беспилотника на военную базу в Тирасполе, распространив кадры и видео с места происшествия. В то же время в Молдове установили, что Москва снова пытается навязать миру свой фальшивый нарратив.