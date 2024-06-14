Тому, вчора, 13 червня, уряди Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів оприлюднили спільну заяву, в якій попередили про наміри Кремля. Згідно з інформацією, опублікованої Держдепом США, Росія прагне вплинути на результати президентських виборів і референдуму про європейську інтеграцію в Молдові.
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Росія втручатиметься у вибори в Молдові
Вищезгадані країни наголосили, що поділяють занепокоєння молдовської президентки Маї Санду стосовно "використання Кремлем кримінальних угруповань для фінансування політичної діяльності та підриву демократичних інститутів Молдови".
Зокрема, Москва фінансує поширення дезінформації в Молдові на користь проросійських кандидатів у президенти. А в разі їхнього програшу Кремль планує підбурювати протести та підірвати довіру громадськості до здатності Кишинева убезпечити себе й підтримувати верховенство права.
Британія, Канада та США зауважили, що політичне втручання країни-агресорки у Молдові триває вже багато років. Наприклад, співробітники RT вже кілька років за згодою російського уряду "надають пряму підтримку молдованину-втікачу Ілану Шору".
Ми поділилися викладеною вище інформацією і додатковими деталями з нашими молдовськими партнерами, щоб вони могли продовжувати розслідування, перешкоджати та зривати плани Кремля,
– анонсували уряди Британії, Канади та США.
За їхніми словами вони готові й надалі притягати до відповідальності тих, хто бере участь у спонсорованих Кремлем схемах таємного фінансування політичної діяльності в Молдові.
А як щодо ситуації в Придністров'ї: останні новини
- Вдень 5 квітня 2024 року в невизнаному Придністров'ї знову заявили про "атаку ворожого безпілотника". У Молдові вже прокоментували цей вигаданий інцидент. Проросійські сепаратисти не вперше повідомляють про напад на військову частину.
- Невизнане Придністров'я знову вигадало собі ворожий безпілотник, який, мовляв, атакував військову частину біля кордону з Україною. У ГУР тим часом стверджували, що це була провокація. У так званому відомстві державної безпеки самопроголошеної республіки скаржилися на ще один дрон.
- Росія повідомила про напад безпілотника на військову базу у Тирасполі, розповсюдивши кадри й відео з місця події. Водночас в Молдові встановили, що Москва знову намагається нав'язати світу свій фальшивий наратив.