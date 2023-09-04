Под дулами автоматов: что известно о псевдовыборах на оккупированной Херсонщине
Российские оккупанты пытаются сымитировать избирательный процесс на оккупированной части Херсонщины. Псевдодействие сопровождают военнослужащие с автоматами, а для обеспечения пропагандистской картины даже завезли театральные труппы.
Для проведения так называемых выборов россияне поделили Левобережье оккупированной Херсонщины на несколько районов. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, заметив, что кандидатов "избирают" в Херсонскую оккупационную думу и в местные региональные думы.
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Как проходят псевдовыборы
Сегодня продолжается голосование в местные оккупационные органы "власти". "Выборы" в Государственную Думу России на оккупированной территории Херсонщины состоятся 8 – 10 сентября.
Во время этого псевдодейства публикуются партийные списки коллаборантов, поэтому украинские власти могут отследить каждого, кто в них представлен. Уже известно, что так называемый избирательный процесс проходит под дулами автоматов и с постоянным присутствием российских военных.
Двое гражданских из коллаборантов ходят с урной, а их сопровождают трое военных из России, которые имеют при себе оружие. Все они входят во двор к местным жителям и направляют автоматы на людей, которые должны проголосовать. У местных просто не остается выбора,
– рассказал депутат Херсонского областного совета.
Он добавил, что местные начинают скрываться по соседним улицам, а некоторые люди отказывают оккупантам, говоря, что уже проголосовали онлайн – все это для того, чтобы не участвовать в фейковом голосовании.
Сергей Хлань рассказал о псевдовыборах на оккупированной Херсонщине: смотрите видео
Оккупанты пытаются обеспечить "выборы" пропагандистской картинкой и создать видимость того, что голосование идет полным ходом. Однако вполне известно, что в этом участвуют не местные люди, даже появлялись сообщения, что оккупанты пытаются привезти театральные труппы из Крыма и России.
Что это за актеры и как они выглядят
Именно для того чтобы театральные труппы с агитаторами успели побывать на всей оккупированной территории Херсонщины, выборы проводят в течение недели. Однако актеров сразу можно отличить от местных людей – их выдает абсолютно театральное, радостное настроение.
В них абсолютно профессионально поставлена радость от участия в этих фейковых выборах. Также настоящие местные жители не могут их идентифицировать. А что касается наблюдателей, то ими являются военные из России с автоматами за плечами, потому что россияне знают, что лучший наблюдатель – это дуло автомата.
– подчеркнул Сергей Хлань.
Псевдовыборы на оккупированных территориях: что известно
- 31 августа стартовало так называемое "досрочное голосование" на оккупированных территориях. После него состоится "подготовительное", а затем "единственный день голосования" – 10 сентября. Кроме того, в рамках досрочного голосования на территории России подготовили так называемые экстерриториальные избирательные участки для жителей для депортированных украинцев.
- Россияне привлекли 9229 кандидатов для псевдовыборов, среди них большинство – граждане России, даже не проживавшие на временно оккупированных территориях. Все для того, чтобы оккупационные органы власти сформировать исключительно из своих людей.
- Ранее в ГУР призвали граждан предоставлять ведомству всю информацию по псевдовыборам и обещали наказание для всех сторонников оккупационной "власти". Разведчики объяснили, что эта информация пригодится украинским защитникам. С ее помощью можно будет выяснить: пункты дислокации личного и руководящего состава оккупационных войск, штабы врага, места размещения, хранения и ремонта военной техники и многое другое.