Оккупанты своими "выборами" на Донбассе добиваются 4 целей

Единственный день голосования в России на территории Украины был вчера. Конечно, никаких выборов не признает ни Украина, ни цивилизованный мир, декларирующий уважение к международному консенсусу по поводу территориальной целостности других.

Оценивать нарушения во время псевдовыборов на Донбассе нельзя, потому что это все – незаконно

Даже недемократические системы часто незыблемы в вопросе неприкосновенности чужих границ, ведь они сами могут подвергаться агрессии соседей. Это о реализме.

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Выборов в России нет давно, потому что нет политической конкуренции, уважения международного права, реальной состязательности вокруг видения развития государства. Силовой административный ресурс забил/убил/уничтожил любую альтернативу, а общество не очень-то сопротивлялось.

Следовательно, не стоит распространять оценки нарушения процедур, потому что они второстепенны, если все права обесценены и девальвированы.

На оккупированных территориях Украины россиянам необходимо:

формализовать свое присутствие;

обеспечить транзит системы управления, которая незаконна, но с практической точки зрения россияне хотят ее стандартизировать;

увеличить количество формальных коллаборационистов через привлечение граждан к организации незаконного голосования, которое в украинском законодательстве является преступлением;

использовать событие с пропагандистскими целями на внутреннюю и международную аудиторию (часть, которая может шататься).

Не следует называть этот процесс выборами, голосованием, останавливаться на явке. Это все равно, что признать президентом страны самого популярного тиктокера в каком-то региональном сегменте. Мы же не можем приравнивать фолловеров к избирателям, а вбрасывание незаконных бумажек в урны (в прямом смысле) – к волеизъявлению.