Коллаборанты – прочь, россияне – welcome: как Кремль готовится к "выборам" в оккупации

На временно оккупированной территории Украины захватчики организуют проведение так называемых выборов. Эти процессы незаконны и не имеют никакого политического веса. Однако отслеживать их важно для того, чтобы привлечь к ответственности всех коллаборантов и оккупантов. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Россия формирует свои политические партии на оккупированных территориях

По состоянию на конец мая 2023 года на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей фактически завершен процесс создания региональных отделений политических партий, представленных в госдуме России – "Единая Россия", "Либерально-демократическая партия России", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Коммунистическая партия Российской Федерации".

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Исключением является партия "Новые люди", которая на 22 мая 2023 года не создала и не зарегистрировала свои региональные отделения на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

"Единая Россия" – единственная из оккупационных партий, фактически сформировавшая местные отделения партии (городской и районный уровни). Также она избрала оккупационных руководителей во всех административно-территориальных образованиях на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"ЛДПР" в свою очередь заявила о завершении формирования местных отделений партии только в так называемой "ДНР". По состоянию на конец мая было сформировано 24 отделения.

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и партия "Новые люди" испытывают проблемы с регистрацией местных отделений партий на временно оккупированных территориях. Это, прежде всего, связано с отсутствием человеческого ресурса, а также ограничением политической деятельности на оккупированных территориях согласно квотам из Кремля.

"КПРФ" – ведет свою общественно-политическую деятельность на оккупированных территориях с 2015 года. После объявления аннексии временно оккупированных территорий Украины, эта партия начала процесс поглощения коммунистических партий фейковых республик Донбасса. Сейчас они региональные представительства КПРФ.

Стоит отметить, что на оккупированной части Донецкой области гауляйтер так называемой "республики" Денис Пушилин является руководителем регионального отделения политической партии "Единая Россия". На остальных оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей произошло разделение между административными и политическими должностями.

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Этот факт может свидетельствовать, что после проведения оккупационных выборов, назначенных в Кремле на 10 мая, пост гауляйтера оккупированной Донецкой области Пушилин может сохранить. Ведь после выборов оккупационных "народных советов" назначать на должности главаря оккупационных "администраций" будут эти советы, которые будут состоять из депутатов избранных от политических партий России.

Аппаратные игры среди коллаборантов Херсонской и Запорожской областей

Также следует обратить внимание на тот факт, что в состав совета при президенте России по развитию местного самоуправления вошли:

предводители квазиобразований на Донбассе Леонид Пасечник и Денис Пушилин;

так называемая "глава" оккупационной военно-гражданской администрации Мелитополя и руководительница Запорожского отделения "ЕР" Галина Данильченко.

Однако исполняющего обязанности главы Запорожской области Евгения Балицкого в этом списке нет. В состав совета также не включены представители оккупированной Херсонской области. Эти данные могут свидетельствовать об аппаратных и политических играх в отношении так называемых "голов" Запорожской и Херсонской областей.

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На оккупированной части Запорожской области происходит активное противостояние между главарем оккупационной администрации Балицким и главой движения "Мы вместе с Россией" Владимиром Роговым. Они являются активными ньюсмейкерами для росСМИ.

Согласно информации, оба хотят избираться на должность главаря оккупационной администрации Запорожья. По предварительной информации, утверждать в Кремле кандидатов будут по рекомендациям Сергея Кириенко, являющегося главным куратором оккупантов.

"Избирательные комиссии" на временно оккупированных территориях

На сайте "Единой России", посвященном проведению праймериз, несмотря на заявления об участии в предварительном голосовании руководителей оккупационных администраций – Пасечника, Пушилина, Балицкого и Сальдо – в списке кандидатов нет их персональных данных, подтверждающих участие в предварительном голосовании.

Оккупационные депутаты "народных советов" квазиреспублик на Донбассе в ходе состоявшихся 18 – 19 января 2023 года пленарных заседаний приняли постановления "о системе избирательных комиссий". Согласно принятым постановлениям, формирование избирательных комиссий осуществляется оккупационными "народными советами" и главарями "ЛДНР" в количестве 12 членов на паритетной основе.

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К ним назначают по 6 человек на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме России, в "народных советах" так называемых "ЛДНР", а также на основе предложений других политических партий и других общественных объединений, Центральной избирательной комиссии России предварительного состава и органов муниципальных образований.

В связи с отсутствием оккупационных законодательных органов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, формирование избирательных комиссий осуществлялось так называемыми исполняющими обязанности глав областей и ЦИК России – по пять членов от каждого из них, на основе предложений политических партий, других общественных объединений и предложений Центризбиркома.

23 февраля ЦИК России утвердил кандидатуры 10 членов избиркомов с правом решающего голоса в оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Список членов комиссий не был опубликован из-за "возможных террористических актов в отношении членов комиссий".

Так называемые Центризбиркомы сейчас одобряют "нормативно-правовые акты" о проведении голосования на временно оккупированных территориях в соответствии с законодательством России. Уже утверждены образцы печатей, инструкции по делопроизводству, установлена единая нумерация избирательных участков.

Кремль лишается коллаборантов

Эти оккупационные выборы станут легитимизацией оккупированных территорий в российской внутриполитической жизни. Также они выполняют функцию перехода от сепаратистских политических проектов к политическим проектам России.

Оккупационные выборы перераспределяют властные полномочия на оккупированных территориях от коллаборантов до чиновников России, а проекты сепаратистов, паспорта сепаратистов и т.д. навсегда запрещаются. Если детально проанализировать кадровую политику оккупантов, то мы можем увидеть, что на все ключевые должности назначают граждан России. В то же время, от коллаборантов просто избавляются как от последних предателей.

Это только намерения оккупантов. Мы знаем, что ВСУ ломают об колено оккупантов и их намерения.