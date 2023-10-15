Между Качиньским и Туском: чего Украине ждать от выборов в Польше – самых важных за 30 лет

Уже в это воскресенье, 15 октября, в Польше проходят парламентские выборы. Голосование может привести к беспрецедентному случаю – правящая партия "Право и справедливость" (PiS) может остаться на третий срок. Впрочем, стотысячная демонстрация оппозиции в центре Варшавы продемонстрировала запрос польского общества на перемены.

В польских СМИ уже давно называют эти выборы "самыми важными в истории Польши с 1989 года". Результат выборов важен не только для Украины, отношения с которой в последнее время нельзя назвать тёплыми. В то же время, возможное вхождение в коалицию ультраправой "Конфедерации" может усилить охлаждение отношений Варшавы и Брюсселя и не предвещает ничего хорошего для ЕС в его нынешнем виде.

Кто может одержать победу, изменится ли поддержка Украины и возможен ли так называемый Polexit – читайте в материале 24 Канала. Мы пообщались с польским исследователем, экспертом и общественным деятелем Ришардом Купидурой, чтобы лучше понять, что же происходит в Польше в преддверии выборов.

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ПиС или оппозиционная "Гражданская коалиция": у кого какие шансы и для чего референдум

Польша подготовилась к парламентским выборам. 15 октября поляки выбирают 460 депутатов в Сейм (нижняя палата парламента Польши) и 100 сенаторов в Сенат (верхняя палата парламента), которые получат мандаты на четыре года.

В политическом поединке сошлись два тяжеловеса, большие партии – "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским и "Гражданская коалиция" (KO), возглавляемая бывшим премьер-министром Польши и экс-главой Европейского Совета Дональдом Туском.

По данным последних опросов, правящая партия PiS получит около 36% голосов, немного обгоняя "Гражданскую коалицию" с 30% поддержки избирателей.



Последние данные опросов в Польше / инфографика Politico

Кроме того, в этот же день избирателям предлагают принять участие в референдуме, организованном правящей партией. Этот референдум о том, считает ли большинство поляков нынешний курс государства правильным, но преимущественно это политические вопросы:

проблема нелегальной миграции,

недопустимость распродажи госимущества,

недопустимость повышения пенсионного возраста.

Позиции ПиС и Качиньского "Право и справедливость" – национальная, консервативная политическая партия, находящаяся у власти с 2015 года. Ее лидер – Ярослав Качиньский с июня 2023 года занимает должность вице-премьера страны, в 2006–2007 годах был премьер-министром Польши. И хотя сейчас Качиньский не занимает позицию руководителя,



По данным СМИ, каждое важное решение правительства проходит через офис Качиньского. Как пишет





Анджей Дуда и Ярослав Качиньский / фото PAP / Marcin Obara "Право и справедливость" – национальная, консервативная политическая партия, находящаяся у власти с 2015 года. Ее лидер – Ярослав Качиньский с июня 2023 года занимает должность вице-премьера страны, в 2006–2007 годах был премьер-министром Польши. И хотя сейчас Качиньский не занимает позицию руководителя, Politico называет основателя PiS "фактическим правителем Польши". Польша последних лет – это страна с самыми жесткими законами об абортах в Европе, а также с огромной ролью католической церкви в обществе и политике.По данным СМИ, каждое важное решение правительства проходит через офис Качиньского. Как пишет The Guardian , ПиС часто обвиняют в политизации судебной системы, использовании общественных СМИ в качестве партийного рупора, разжигании гомофобии, настроений против мигрантов и узурпации власти. Кроме того, Качиньский пытается ввести консервативные ценности в общественную жизнь поляков, в частности, через обязательные школьные программы.Анджей Дуда и Ярослав Качиньский / фото PAP / Marcin Obara

В то же время оппозиция считает этот референдум спекуляцией и призвала своих сторонников бойкотировать его. Если же в референдуме примет участие менее половины поляков, его признают несостоявшимся.

В то же время, по мнению сторонников действующей польской власти и ее консервативного курса, Польша сегодня является оплотом традиционных ценностей не только в Европе, но и во всем мире.

Главным конкурентом ПиС является правоцентристская "Гражданская коалиция", которую возглавляет экспрезидент Европейского совета Дональд Туск. Он занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 годы, а после этого работал пять лет президентом Европейского совета.

Во время предвыборной кампании "Гражданская коалиция" уже пообещала отменить изменения PiS в отношении судебной системы и СМИ, чтобы обеспечить их независимость и соответствие конституции.

Кроме того, "Гражданская коалиция" пытается завоевать поддержку среди женского электората. Что важно, партия обещает разрешить аборты и гражданское партнерство для однополых пар.

Важно! Эти две партии уже два десятилетия доминируют на политической арене. Противостояние между ними превратилось из жесткой конкуренции в настоящую политическую войну. Ярослав Качиньский неоднократно лично обвинял Дональда Туска в гибели его брата, бывшего президента Польши Леха Качиньского, в авиакатастрофе под Смоленском в апреле 2010 года.

В мае этого года Качиньский заявил, что победа оппозиции на октябрьских выборах стала бы "концом Польши". Зато оппозиция обещает после своей победы даже судить ряд лидеров ПиС, в том числе самого Качиньского, на государственном трибунале.





Дональд Туск и мэр Варшавы Рафал Тшасковский / фото AP

В то же время ПиС обвинила Туска в том, что в должности премьера тот одобрил план обороны Польши, предполагавший, что в случае агрессии Путина польские войска займут линию обороны по реке Висла.

Туск хотел, чтобы Люблин и Жешув стали польской Бучей,

– заявил недавно министр обороны Мариуш Блащак.

Но ПиС можно припомнить и никем не замеченную российскую ракету, которая пролетела половину Польши и которую нашли в лесу под Быдгощем. Как и нарушение воздушной границы Польши в районе Беловежской пущи российскими вертолетами несколько ставят под сомнение безопасность, которую гарантировали власти.

Еще одна политсила, которая может пройти в парламент – это блок "Третий путь" во главе с Шимоном Головней и Владиславом Косиняк-Камышем (Польская крестьянская партия и "Польша-2050"). Эта политическая сила не делает жестких заявлений ни по какому-либо из вопросов.

Польский общественный деятель Ришард Купидура называет "Третий путь" "альтернативой" для людей, не поддерживающих ни ПиС, ни "Гражданскую коалицию". Впрочем, Купидура не уверен, что блок сможет набрать более 10% голосов.

"Ливи" (Lewica), с лидерами Влодзимежем Чажастым и Робертом Бедронем, находятся в оппозиции. Они критикуют политику провластной партии и выступают с либеральной программой.Откровенной. Эта партия отметилась заявлениями о необходимости отмены помощи для Украины.

Ришард Купидура не берется прогнозировать, кто сможет победить на выборах – ПиС или "Гражданская коалиция". По его словам, борьба будет продолжаться до самого конца.

На самом деле очень трудно предсказать победителя, поскольку на финишной прямой какие-то события могут повлиять и 3–4% электората отдадут свои голоса в чью-то пользу. Сейчас борьба только обостряется,

– сказал Купидура в комментарии 24 Каналу.

Возможные варианты коалиции

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что победившая на выборах партия получит право сформировать правящую коалицию. Впрочем, ни одна из политсил не получит монобольшинство, поэтому для формирования коалиции им необходимо получить поддержку других партий. Скорее всего, "Право и справедливость" может сформировать коалицию с "Конфедерацией". Несмотря на то, что "Конфедерация" отказывается от потенциального сотрудничества с ПиС, Ришард Купидура считает такой сценарий возможным.

Как показывают последние рейтинги, возможно, им придется создавать эту коалицию. Сотрудничество с "Конфедерацией" не будет легким,

– отметил Купидура.

По словам общественного деятеля, в 2005 году ПиС победила на выборах, не получив большинства голосов. После создания коалиции с тогдашними партиями "Лига польских семей" и "Самооборона", ПиС поглотила эти партии. Поэтому "Конфедерация" опасается повторения этого сценария.

"Конфедерация" опасается повторить эту историю, поскольку ПиС пытается проглотить своего коалицианта, им удалось сделать это в прошлый раз, и, возможно, они захотят повторить этот политический ход,

– считает Купидура.

Один из лидеров "Конфедерации" Кшиштоф Босак отмечает, что партия не пойдет на союз с ПиС, но и не вступит в коалицию во главе с Туском.

"Конфедерация не намерена продолжать власть ПиС или способствовать возвращению Туска к власти. (...) Большинство наших избирателей этого не хотят", – сказал Босак в интервью польскому Radio Zet.



Кшиштоф Босак / скриншот из сюжета Euronews

Как пишет Politico, ПиС и "Конфедерация" могли бы получить до 47% голосов вместе. Это позволило бы им сформировать правительство, если некоторые из меньших партий не смогут достичь избирательного порога.

По мнению польского ученого Ришарда Купидура, ПиС вряд ли объединится с центристской партией "Третий путь", поскольку позиция этой политсилы очень близка к "Гражданской коалиции". Купидура отмечает, что если бы проевропейские силы объединились, они имели бы более высокий шанс на победу.

Некоторые видят поражение "Гражданской коалиции" в том, что они не сумели создать довыборную коалицию собственно с "Третьим путем", если бы им удалось объединиться, то, возможно, они бы сейчас возглавляли все рейтинги,

– считает эксперт.

В случае победы "Гражданская коалиция" смогла бы создать коалицию вместе с "Третим путем", и это было бы легче осуществить, чем в случае ПиС и "Конфедерации".

У польского общества есть запрос на смену власти

За две недели до выборов в Варшаве тысячи собрались на оппозиционный митинг. Как писали в Reuters, на улицы вышли примерно 100 тысяч человек с польскими и европейскими флагами. Проевропейская оппозиция надеялась, что этот марш призовет поляков пойти на выборы.

Приближаются большие перемены. Это признак возрождения Польши,

– лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск выступил перед митингующими.



Марш миллиона сердец в Варшаве 1 октября 2023 года / фото PAP / Paweł Supernak

Общественный деятель Ришард Купидура отмечает, что в польском обществе есть "огромный запрос" на смену власти. По его словам, отсутствие транзита власти опасно и вызывает опасения у населения. Впрочем, Купидура считает, что ПиС сохраняет высокий рейтинг, поэтому имеет огромный шанс на победу.

Я напомню, если "Право и справедливость" победит, то начнет свою третью каденцию как правящая партия, поэтому у многих граждан появляется желание что-то менять ради собственной политической гигиены,

– сказал он.

По мнению ученого, польский Майдан вряд ли возможен, поскольку выборы будут проведены согласно демократическим стандартам. Впрочем, он предполагает, что в случае победы ПиС их каденция ознаменует "бурный период" в польской современной истории, поэтому марши и протесты возможны.

Чего ждать Украине

После начала полномасштабной войны Польша одна из первых пришла на помощь Украине, а двусторонние отношения между государствами переживали, пожалуй, самый теплый период в современной истории. Миллионы украинцев ринулись в поисках мирного неба над головой в соседнюю страну.

Поляки массово предоставляли убежище у себя дома для женщин и детей. Именно от поляков получили большое количество гуманитарной помощи, а польские политики лоббировали интересы Украины на международной арене.

Впрочем, как это традиционно бывает, после подъема произошел определенный спад в отношениях. Отношения начали обостряться после решения Польши продлить односторонний запрет на импорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.

Особое обострение произошло во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где Анджей Дуда назвал действия Украины "человека, который тонет и может на дно затянуть и своего спасителя". Зеленский в ответ назвал запрет украинского зерна "политическим цирком" и подчеркнул, что таким образом некоторые страны "подыгрывают" России.

Ришард Купидура считает, что для правящей партии ПиС очень важно сделать упор на защиту "польского национального интереса", особенно во время выборов. Общественный деятель отмечает, что таким образом "Право и справедливость" хочет увеличить свой электорат, переманив избирателей "Конфедерации" на свою сторону.

Оттуда также обострение вообще дискурса по Украине. Это достаточно рискованный ход, потому что среди электората ПиС есть люди, действительно поддерживающие Украину, которым могли не понравиться такие действия. ПиС может перехватить процент от "Конфедерации", но одновременно и потерять. Так что это рискованная политическая игра,

– сказал он.

Впрочем Купидура отмечает, что в ситуации, когда в Польше у власти остается ПиС, а Украиной руководит Владимир Зеленский, двусторонние отношения между странами в определенной мере страдают "биполярным расстройством".

"От момента подъема и заявлений об историческом прорыве и до собственно конфликтов, каким-то изменофильским настроениям, это действительно эмоционально истощает", – сказал он.

Общественный деятель считает, что у общества есть запрос на определенную эмоциональную стабильность. Кроме того, в Польше проживают более 2 миллионов украинцев, и они не должны стать заложниками политической ситуации. Впрочем, комментируя зерновой конфликт, Купидура прогнозирует, что таких экономических столкновений на пути Украины в ЕС может быть еще много.

Если мы всегда будем вкладывать эмоции, заявления об измене, и еще вспоминать Волынь, то мы не будем двигаться вперед. Надо наконец-то отбросить историю, эмоции, и как бы ни было трудно – перейти к дискуссиям об экономике,

– призвал он.

В случае победы "Гражданской коалиции" снижение поддержки также не ожидается. Именно члены этой партии представляют большинство в органах местного самоуправления и поддерживали украинцев с начала полномасштабной войны.

"Гражданская коалиция" не обещает поддержку Украины, а говорит: "мы уже делаем это с самого начала",

– подчеркнул Купидура.

По словам эксперта, даже после выборов поддержка Украины останется на высоком уровне, поскольку Украина защищает Европу от российского империализма. Поэтому партии с пророссийскими лозунгами никак не смогут одержать победу.

Отношения Польши с ЕС: возможен ли Polexit?

"Право и справедливость" давно находится в спорах с Брюсселем по поводу верховенства права. Кроме того, Еврокомиссия не раз критиковала Варшаву из-за судебной реформы за недостаточную независимость судей. Кроме того, действующее польское правительство критиковало и из-за закона о расследовании влияния России. В Брюсселе обеспокоены тем, что это может повлиять на возможность отдельных лиц избираться на государственные должности. Как пишет Politico, в случае победы ПиС и коалиции с антиевропейской "Конфедерацией" это только усугубит отношения.

В "Гражданской коалиции" считают, что третья победа Качиньского приведет к ухудшению демократии в Польше, а единственным союзником в ЕС останется пророссийский премьер Виктор Орбан. В конце концов Польшу может ожидать Polexit (по аналогии с Brexit – 24 Канал), критикуют в партии Туска.

Ришард Купидура подтверждает, что в случае третьей каденции ПиС никакого потепления в отношениях между Варшавой и Брюсселем не ожидается. Впрочем, он отмечает, что такая антиевропейская позиция – это позиция общества, и с этим трудно бороться. Кроме того, подобные ситуации наблюдаются в Венгрии и Словакии.

Недавно лояльная к правящей партии газета Do Rzeczy даже поместила себе на обложку слоган "Да! Нужно выйти из Европейского Союза!", что вызвало возмущение у оппозиции.

"Если такая позиция будет господствующей в странах так называемой "новой Европы", то это будет означать, что совместная дискуссия над будущим Европы будет просто невозможна, поскольку сохранится мнение, что Брюссель – это огромный бюджет, за который надо бороться", – подытожил Купидура.