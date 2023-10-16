Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещиця, отметив, что украинский вопрос был важен на выборах в Польше в двух аспектах. Но, конечно же, поляки больше ориентировались на собственные внутренние и внешние вопросы.

Смотрите также Между Качинским и Туском: чего Украине ждать от выборов в Польше – важнейших за 30 лет

Все партии, которые войдут в польский парламент, готовы поддерживать Украину. Это отчасти даже касается праворадикальной "Конфедерации". Другой аспект – социальная помощь украинцам, находящимся в Польше. Здесь есть определенные разногласия в программах политических партий.

Украинский вопрос был важным. Он раздавался в предвыборных кампаниях. Но все же больше доминировали вопросы по внутренней и внешней политике Польши в целом,

– рассказал Андрей Дещиця.

К теме – смотрите разговор с Андреем Дещицей на ютубе 24 Канала

Нужно выстраивать хорошие отношения

Как отметил Дещиця, какое бы правительство не пришло в Польше, оно понимает, что с Украиной нужно выстраивать теплые и хорошие отношения. Ведь угроза от России никуда не исчезла.

Если в Польше три оппозиционные силы сформируют правительство, то у них нет наслоений, которые имело предыдущее правительство с украинскими политиками и украинскими властями. Поэтому им будет легче выстроить новую реальность в украинско-польских отношениях. Если правительство будет проевропейским, то для нас важно, чтобы оно поддерживало наши стремления к ЕС и НАТО.

– отметил Дещиця.

Выборы в Польше: коротко