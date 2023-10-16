Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця, зауваживши, що українське питання було важливим на виборах в Польщі у двох аспектах. Але, звісно, поляки більше орієнтувалися на власні внутрішні та зовнішні питання.

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Усі партії, які увійдуть до польського парламенту, готові підтримувати Україну. Це частково навіть стосується праворадикальної "Конфедерації". Інший аспект – соціальна допомога українцям, які перебувають в Польщі. Тут є певні розбіжності у програмах політичних партій.

Українське питання було важливим. Воно лунало в передвиборчих кампаніях. Але все-таки більше домінували питання щодо внутрішньої та зовнішньої політики Польщі в цілому,

– розповів Андрій Дещиця.

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Потрібно вибудовувати хороші відносини

Як наголосив Дещиця, який би уряд не прийшов до Польщі, він розуміє, що з Україною потрібно вибудовувати теплі та хороші відносини. Адже загроза від Росії нікуди не зникла.

Якщо у Польщі три опозиційні сили сформують уряд, то він не матиме нашарувань, які мав попередній уряд з українськими політиками та українською владою. Тому їм легше буде вибудувати нову реальність в українсько-польських відносинах. Якщо уряд буде проєвропейський, то для нас важливо, щоб він підтримував наші прагнення до ЄС та НАТО,

– зазначив Дещиця.

Вибори в Польщі: коротко