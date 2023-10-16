Про це 24 Каналу розповів український дипломат, колишній Надзвичайний та Повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця, зауваживши, що українське питання було важливим на виборах в Польщі у двох аспектах. Але, звісно, поляки більше орієнтувалися на власні внутрішні та зовнішні питання.
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Усі партії, які увійдуть до польського парламенту, готові підтримувати Україну. Це частково навіть стосується праворадикальної "Конфедерації". Інший аспект – соціальна допомога українцям, які перебувають в Польщі. Тут є певні розбіжності у програмах політичних партій.
Українське питання було важливим. Воно лунало в передвиборчих кампаніях. Але все-таки більше домінували питання щодо внутрішньої та зовнішньої політики Польщі в цілому,
– розповів Андрій Дещиця.
До теми – дивіться розмову з Андрієм Дещицею на ютубі 24 Каналу
Потрібно вибудовувати хороші відносини
Як наголосив Дещиця, який би уряд не прийшов до Польщі, він розуміє, що з Україною потрібно вибудовувати теплі та хороші відносини. Адже загроза від Росії нікуди не зникла.
Якщо у Польщі три опозиційні сили сформують уряд, то він не матиме нашарувань, які мав попередній уряд з українськими політиками та українською владою. Тому їм легше буде вибудувати нову реальність в українсько-польських відносинах. Якщо уряд буде проєвропейський, то для нас важливо, щоб він підтримував наші прагнення до ЄС та НАТО,
– зазначив Дещиця.
Вибори в Польщі: коротко
- Відомо, що в Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори. Найвідоміші польські політики також взяли участь у голосуванні.
- Зараз триває підрахунок голосів. Поки остаточних результатів немає.
- За даними перших результатів екзитполу, лідирує "Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року, – 36,8%. Однак три опозиційні партії набирають достатню кількість голосів, щоб сформувати коаліцію без "Права і справедливості".