"Печальная картина": как ключевые кандидаты в президенты Польши относятся к Украине

Польша готовится к президентским выборам, которые состоятся 18 мая. Участие в предвыборной гонке принимают 13 кандидатов. Ключевые из них высказывают украиноскептические заявления.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал общественный деятель и ученый из Польши Ришард Купидура, который вспомнил высказывания кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского, Кароля Навроцкого.

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Неоднозначные заявления кандидатов на выборах в Польше

Тшасковский и Навроцкий озвучивали в ходе предвыборной кампании популистские украиноскептические высказывания. В частности, Тшасковский в конце января сказал, что надо ограничить права украинцев, проживающих в Польше, на получение социальной помощи. Он предложил забрать выплаты у тех, кто не платит налогов.

Это был популистский ход, потому что есть такие женщины, которые проживают в Польше (их мужья в Украине) и они сами воспитывают малолетних детей, из-за чего не могут работать. Он хотел у таких украинок забрать социальную помощь,

– озвучил Купидура.

Общественный деятель напомнил, что 78% украинцев, которые оказались в Польше после 24 февраля 2022 года, уже трудоустроились. Это свидетельствует о том, что украинские беженцы хорошо эмигрируют в польское общество.

"Печальная картина, если посмотреть на предвыборную кампанию. Можно высказывать украиноскептические мысли, не получая минусовые баллы на выборах. Дело в том, что украинцев сейчас проживает в Польше до двух миллионов. Они в основном не имеют избирательных прав и не голосуют", – объяснил Купидура.

Общественный деятель также вспомнил громкое заявление другого кандидата в президенты Польши Навроцкого. Он озвучил, что в очереди к врачам приоритетное место должно быть сохранено за гражданами Польши.

По мнению ученого из Польши, после выборов многое изменится, потому что популизм в решении серьезных проблем явно не тот инструмент, который следует применять и который поможет. Поэтому Купидура выразил надежду, что скоро будет звучать меньше подобных заявлений из уст политиков.

Напомним, что Тшасковский является кандидатом от правящей партии "Гражданская платформа" и мэром Варшавы. Он также заявлял о том, что Украина, по его мнению, должна быть буферной зоной между Россией и Западом. При этом он отметил, что Россия не может выиграть эту войну и является угрозой.