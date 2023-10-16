Насколько отличают цифры: в Польше опубликован обновленный экзитпол и первые результаты выборов

В Польше прошли выборы в парламент – продолжается подсчет голосов. В то же время, были опубликованы скорректированные результаты экзитпола, а также первые результаты реального подсчета голосов.

Собственно, в воскресенье, 15 октября, поляки могли прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за представителей тех политических сил, которые им нравятся. Сразу после закрытия участков был опубликован экзитпол. Однако на следующий день утром цифры несколько обновились.

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Обновлены результаты экзитпола

Стоит сказать, что в целом картина осталась такой, какой была. Прогнозируют, что:

партия "Право и справедливость" получит 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах);

блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6%):

"Третий путь" – 13,5% (по сравнению с 13%);

"Левица" – 8,6% (без изменений);

"Конфедерация" – 6,4% (по сравнению с 6,2%).

Эти данные свидетельствуют, что оппозиционные силы будут иметь большинство в сейме, вероятно:

"Право и справедливость" получит 198 мест;

"Гражданская платформа" – 161;

"Третий путь" – 57;

"Левица" – 30;

"Конфедерация" – 14.

Что такое экзитпол Это опрос избирателей, проводимый социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования. Если экзитпол был проведен правильно – то есть с соблюдением всех норм, – то погрешность не должна превышать нескольких процентов.

Источник: Википедия

Больше о выборах

Несмотря на то, что ни одна из оппозиционных партий в Польше, очевидно, не получит первое место, лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск назвал результаты выборов фактической победой оппозиционных сил.

Собственно, не исключено, что партии нынешнего президента Дуды "Право и справедливость" не удастся сформировать коалицию и правительство. В частности, это не отрицает глава политсилы Качиньский.

Вероятно, именно "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" будут формировать коалицию и правительство. Им вместе прогнозируют около 250 мандатов. Для формирования партийного большинства требуется 231 мандат.

Также около 11:00 опубликовали первые результаты реального подсчета голосов. Было обработано около 20% бюллетеней. Лидирует партия "Право и справедливость" с 40,49% голосов.