Кто имеет самые большие шансы возглавить британское правительство вместо Джонсона: свежие данные

В Великобритании вскоре изберут нового премьер-министра. Опрос членов Консервативной партии показал, кто имеет самые высокие шансы стать главой правительства после отставки Бориса Джонсона.

Опрос провело агентство Opinium Research. Напомним, что за премьерское кресло соревнуются министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс и бывший канцлер казны Риши Сунак.

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Трасс лидирует в премьерской гонке

Опрос членов Консервативной партии показал, что очевидным лидером является Трасс:

министр получила 61% голосов ,

, тогда как за Сунака проголосовали 39%.

За нового главу правительства после отставки Бориса Джонсона будут голосовать около 200 тысяч членов руководящей Консервативной партии. В ходе опроса общий размер выборки составил 570 депутатов.

29% рассказали, что уже проголосовали,

47% – что определились со своим кандидатом.

19% – что еще могут изменить свое мнение.

Голосование за лидера Консервативной партии, а значит и нового премьера, происходит по почте. Победителя объявят 5 сентября.

Эксперты проводили опрос с 8 по 12 августа. Оно показало, что Трасс поддерживают:

из-за неприязни к Сунаку,

восприятие министра как человека, которому можно доверять,

она осталась верна Джонсону.

В свою очередь, сторонники Сунака отметили, что он лучший в экономике и самый компетентный среди двух кандидатов.

В агентстве отметили, что наблюдали среди членов партии "ностальгию по Джонсону". В частности, 63% опрошенных предпочли, чтобы он остался главой правительства. Кроме этого, если бы вместо Трасс был Джонсон, за него проголосовали бы 68% парламентариев.

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