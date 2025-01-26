Лукашенко заявил о "свете в конце тоннеля" в войне России против Украины

Сегодня, 26 января, начались президентские выборы в Беларуси. На избирательных участках нет международных наблюдателей, а основной претендент на победу Александр Лукашенко продолжает удивлять своими заявлениями.

Так самопровозглашенный президент Беларуси, уже успевший проголосовать "за всех", увидел "свет в конце тоннеля" российской войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские медиа.

Смотрите также Лукашенко привел голосовать собаку: тот "выразил" отношение к выборам прямо на участке

Какими прогнозами поделился Лукашенко

По словам белорусского президента, его страна – сторонник мира в Украине. Он считает, что сейчас нужно учитывать все аспекты, включая видение России, без которой конфликт решить невозможно.

Лукашенко подчеркнул – "никакая Америка никогда Россию не заставит", и Трамп якобы четко это понимает.

В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году,

– прогнозирует самопровозглашенный лидер.

Он убеждает, что остановиться сейчас – прежде всего в интересах Европы. У Беларуси также есть свои интересы, а у России "тем более". Они якобы не хотят войны и гибели миллионов людей.

К слову, кроме Лукашенко в выборах участвуют и другие 4 "кандидата". Вероятно, предварительные результаты объявят уже вечером.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что наше государство не будет признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.