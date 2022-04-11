Выборы президента Франции: неудачники 1 тура объявили, кого поддерживают – Макрона или Ле Пен

Во Франции прошел первый тур выборов президента страны. Известно, что большинство проигравших кандидатов выбирают Макрона.

Соответствующие заявления сделали сами политики. Об этом стало известно вечером 10 апреля.

Обратите внимание Выборы во Франции: Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре

Многие проигравшие политики заявили о поддержке Макрона

Вы не должны давать голос Марин Ле Пен… Мы знаем, за кого никогда не будем голосовать!

– заявил кандидат Меланшон.

Известно, что Жан-Люк Меланшон по данным экзит-полов набрал 21,57% голосов и получил третье место в первом туре выборов президента Франции. Аналогичные заявления в поддержку Макрона сделали:

лидер "зеленых" Янник Жадо – набрал 4,9% голосов;

кандидатка от правых "республиканцев" Валери Пекресс – 4,6%;

коммунист Фабьен Руссель – 2,5%;

мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго – 1,9% голосов.

Однако поддержать Ле Пен призвал ультраправый кандидат Эрик Земмур с 6% голосов: "У меня много разногласий с Марин Ле Пен, но она противостоит человеку, приведшему к власти 2 миллиона иммигрантов и не говорившему об иммиграции и идентичности во время своей кампании".

Предварительные данные первого тура выборов

Согласно данным экзит-поллов, в первом туре президентских выборов во Франции победил:

нынешний президент Эммануэль Макрон с 27,41% голосов избирателей;

зато Ле Пен – 24,03%.

Кстати, второй тур выборов состоится 24 апреля.

Кстати, по данным опроса, во 2 туре победит Эммануэль Макрон с 54% французов, в то время у Ле Пен будет только 46%.