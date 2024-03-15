Выборы без выбора: что происходит на оккупированных территориях, где заставляют голосовать за Путина
В России 15 – 17 марта проходят так называемые "выборы" президента России. Отдавать свои голоса за Путина заставляют и украинцев на временно оккупированных территориях.
Незаконные выборы на оккупированных территориях стартовали в 15 марта. Местных жителей под дулом автомата заставляют “голосовать”, однако даже под принуждением на так называемых “избирательных участках” нет никого, кроме коллаборационистов. Что происходит на оккупированных территориях во время так называемых “выборов” – сообщает 24 Канал.
Важно "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам
Незаконные выборы на оккупированных территориях
Также на оккупированных территориях сообщают, что некоторые граждане голосуют даже "дважды". В частности, такие случаи, по информации активистов "Желтой ленты", зафиксировали в оккупированном Мелитополе. В оккупированном Энергодаре неизвестные украли стопку бюллетеней и выбросили ее в мусорник. Во временно оккупированном Крыму местные жители также не спешат голосовать. Сообщают, что в Севастополе и Симферополе критически низкая явка. Активисты движения "Желтая лента" создали карту мест, которых необходимо избегать во время незаконных выборов на оккупированных территориях. Каких мест надо избегать на оккупированных территориях: смотрите на карте В оккупированном Геническе оккупанты силой принуждают к "голосованию" на так называемых "избирательных участках". Также коллаборационисты вместе с военными повторяют практику псевдореферендумов и делают обход по квартирам. Как сообщает движение "Желтая лента", оккупанты похищают людей и везут на фейковое голосование. На оккупированных территориях, как и в России, начались так называемые "выборы президента". Конечно, результаты уже известны и Владимир Путин "неожиданно" станет новым лидером, однако продемонстрировать "демократию" и создать новую иллюзию пропагандистам надо. Поскольку Россия считает все оккупированные территории своими, то там также будут проводить выборы. Однако они являются незаконными, а украинцы под принуждением и дулом автоматов вынуждены отдавать свои "голоса" за Путина. Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины. Обвинить в них традиционно планируют ВСУ. Поэтому призываем всех жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не подходить к "избирательным участкам". Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,
В оккупированном Крыму низкая явка на "выборах"
Активисты создали карту мест, которых стоит избегать на оккупированных территориях
На оккупированной Херсонщине россияне силой заставляют голосовать
На оккупированных территориях начались незаконные выборы
– призвали активисты.
Также на оккупированных территориях сообщают, что некоторые граждане голосуют даже "дважды". В частности, такие случаи, по информации активистов "Желтой ленты", зафиксировали в оккупированном Мелитополе.
В оккупированном Энергодаре неизвестные украли стопку бюллетеней и выбросили ее в мусорник.
Во временно оккупированном Крыму местные жители также не спешат голосовать. Сообщают, что в Севастополе и Симферополе критически низкая явка.
Активисты движения "Желтая лента" создали карту мест, которых необходимо избегать во время незаконных выборов на оккупированных территориях.
Каких мест надо избегать на оккупированных территориях: смотрите на карте
В оккупированном Геническе оккупанты силой принуждают к "голосованию" на так называемых "избирательных участках". Также коллаборационисты вместе с военными повторяют практику псевдореферендумов и делают обход по квартирам.
Как сообщает движение "Желтая лента", оккупанты похищают людей и везут на фейковое голосование.
На оккупированных территориях, как и в России, начались так называемые "выборы президента". Конечно, результаты уже известны и Владимир Путин "неожиданно" станет новым лидером, однако продемонстрировать "демократию" и создать новую иллюзию пропагандистам надо.
Поскольку Россия считает все оккупированные территории своими, то там также будут проводить выборы. Однако они являются незаконными, а украинцы под принуждением и дулом автоматов вынуждены отдавать свои "голоса" за Путина.
Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины. Обвинить в них традиционно планируют ВСУ. Поэтому призываем всех жителей временно оккупированных территорий ни в коем случае не подходить к "избирательным участкам".
Мы призываем каждого и каждую, кто живет в оккупации, ни в коем случае не подходите к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта, оставайтесь дома. Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы,