Выборы без выбора: что происходит на оккупированных территориях, где заставляют голосовать за Путина

В России 15 – 17 марта проходят так называемые "выборы" президента России. Отдавать свои голоса за Путина заставляют и украинцев на временно оккупированных территориях.

Незаконные выборы на оккупированных территориях стартовали в 15 марта. Местных жителей под дулом автомата заставляют “голосовать”, однако даже под принуждением на так называемых “избирательных участках” нет никого, кроме коллаборационистов. Что происходит на оккупированных территориях во время так называемых “выборов” – сообщает 24 Канал.

Важно "Выборы" Путина: какие циничные цели преследует Россия на оккупированных территориях и как действовать украинцам

Незаконные выборы на оккупированных территориях