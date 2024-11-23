Партия Туска назвала своего кандидата на пост президента Польши

Партия премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская коалиция" выбрала кандидата на пост президента Польши, выборы которого начнутся в мае 2025 года.

Им стал действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Дональда Туска в соцсети X.

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Тшасковский будет кандидатом от партии Туска

Кандидатом на пост президента Польши от "Гражданской коалиции" стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. На партийных праймериз он опередил действующего главу МИД Радослава Сикорского. После этого соответствующую информацию обнародовал глава польского правительства.

Рафал Тшасковский – кандидат от всей Коалиции на президентских выборах. 22 126 избирателей, большой победитель и большой побежденный, захватывающая и аутентичная кампания. Такими были наши праймериз. Так выглядит демократия,

– написал он.

Известно, что 52-летний Тшасковский должен объявить свою программу на партийном съезде 7 декабря. За свою политическую карьеру он был депутатом Сейма, Европарламента, министром администрации и цифровизации в правительстве Туска, заместителем министра по вопросам ЕС в правительстве Евы Копач. С 2018 года Тшасковский является мэром Варшавы.

Как пишет Onet, мэр Варшавы набрал более 74% голосов на праймериз. "Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этих праймериз, это наш праздник. В PiS один голос решает, в нашем случае 22 000 человек решили", – цитирует его слова издание. Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.

Кстати, по данным RMF 24, главная оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" определилась с претендентом на пост президента страны и объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата. По информации СМИ, им станет президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.