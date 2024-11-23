Ним став чинний мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Дональда Туска у соцмережі X.

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Тшасковський буде кандидатом від партії Туска

Кандидатом на посаду президента Польщі від "Громадянської коаліції" став мер Варшави Рафал Тшасковський. На партійних праймеріз він випередив чинного главу МЗС Радослава Сікорського. Після цього відповідну інформацію оприлюднив очільник польського уряду.

Рафал Тшасковський – кандидат від усієї Коаліції на президентських виборах. 22 126 виборців, великий переможець і великий переможений, захоплююча та автентична кампанія. Такими були наші праймеріз. Так виглядає демократія,

– написав він.

Відомо, що 52-річний Тшасковський має оголосити свою програму на партійному зʼїзді 7 грудня. За свою політичну карʼєру він був депутатом Сейму, Європарламенту, міністром адміністрації й цифровізації в уряді Туска, заступником міністра з питань ЄС в уряді Еви Копач. З 2018 року Тшасковський є мером Варшави.

Як пише Onet, мер Варшави набрав понад 74% голосів на праймеріз. "Я хотів би подякувати всім, хто взяв участь у цих праймеріз, це наше свято. У PiS один голос вирішує, у нашому випадку 22 000 людей вирішили", – цитує його слова видання. Президентські вибори у Польщі відбудуться у травні 2025 року.

До речі, за даними RMF 24, головна опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" визначилась з претендентом на пост президента країни й оголосить, що підтримає на виборах безпартійного кандидата. За інформацією ЗМІ, ним стане президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.