Все пошло не по плану: чего не ожидал Кремль на предвыборной гонке
Есть информация, что кандидата в президенты России Бориса Надеждина якобы могут объявить "иноагентом". Чтобы отдать свои подписи за него, россияне стоят в огромных очередях в разных регионах страны-агрессора.
Очевидно, Кремль этого совсем не ожидал. Такое мнение24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Надеждин и сам не ожидал
Сергей Жирнов отметил, что Надеждин – это кандидат, который является продуктом путинского режима. Однако в Кремле совсем не ожидали такого развития предвыборной кампании Надеждина. Сначала он шел как самовыдвиженец, но впоследствии его поддержала одна из маленьких партий.
Ему нужно было собрать 100 тысяч подписей, что очень много для человека, которого якобы не поддерживает путинский режим. В разных регионах России очереди, чтобы отдать свою подпись за Надеждина, только увеличивались.
Это пошло не по плану. Я думаю, что никто этого не ожидал. Наверное, сам Надеждин тоже не ожидал, что ему начнут перечислять достаточно много денег. То есть ему в день перечисляют примерно 5 – 10 миллионов рублей. Причем это обычные люди,
– сказал он.
Надеждин – единственный кандидат, который смог собрать огромные очереди, за него люди стояли даже на морозе. Экс-агент КГБ подчеркнул, что Надеждин еще не дошел до статуса официально зарегистрированного кандидата, а уже собрал столько подписей. За кремлевского диктатора таких очередей не наблюдали.
"Путин собрал 3 миллиона подписей, хотя за него не было очередей ни в одном регионе. Поэтому, по моему мнению, Надеждина могут не допустить до этих выборов", – предположил Жирнов.
Борис Надеждин: главное
- В России приобрел популярность новый кандидат в президенты – Борис Надеждин, которого называют "антивоенным" и "оппозиционным". Известно, что он не собирается возвращать Украине оккупированные территории. Хотя Надеждин уверяет, что хочет остановить российско-украинскую войну, поскольку "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена и вряд ли осуществима без огромного ущерба экономике и непоправимому удару по демографии России".
- Надеждин связан с заместителем руководителя администрации российского президента – Сергеем Кириенко, который сейчас занимается "интеграцией" временно оккупированных территорий Украины в страну-агрессора.
- В 1997 – 1998 годах Надеждин был советником первого вице-премьера Бориса Немцова. Пик его карьеры, когда он был депутатом госдумы от "Союза правых сил" в 2000 – 2003 годах. Также в 2012 году он хотел стать доверенным лицом Путина, но не удалось.
- Кроме того, так называемый "оппозиционер" имел общие эпизоды с главой партии "Справедливая Россия" – Сергеем Мироновым, который вместе с женой "удочерил" похищенную из Украины девочку.