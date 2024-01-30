Все пошло не по плану: чего не ожидал Кремль на предвыборной гонке

Есть информация, что кандидата в президенты России Бориса Надеждина якобы могут объявить "иноагентом". Чтобы отдать свои подписи за него, россияне стоят в огромных очередях в разных регионах страны-агрессора.

Очевидно, Кремль этого совсем не ожидал. Такое мнение24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Надеждин и сам не ожидал

Сергей Жирнов отметил, что Надеждин – это кандидат, который является продуктом путинского режима. Однако в Кремле совсем не ожидали такого развития предвыборной кампании Надеждина. Сначала он шел как самовыдвиженец, но впоследствии его поддержала одна из маленьких партий.

Ему нужно было собрать 100 тысяч подписей, что очень много для человека, которого якобы не поддерживает путинский режим. В разных регионах России очереди, чтобы отдать свою подпись за Надеждина, только увеличивались.

Это пошло не по плану. Я думаю, что никто этого не ожидал. Наверное, сам Надеждин тоже не ожидал, что ему начнут перечислять достаточно много денег. То есть ему в день перечисляют примерно 5 – 10 миллионов рублей. Причем это обычные люди,

– сказал он.

Надеждин – единственный кандидат, который смог собрать огромные очереди, за него люди стояли даже на морозе. Экс-агент КГБ подчеркнул, что Надеждин еще не дошел до статуса официально зарегистрированного кандидата, а уже собрал столько подписей. За кремлевского диктатора таких очередей не наблюдали.

"Путин собрал 3 миллиона подписей, хотя за него не было очередей ни в одном регионе. Поэтому, по моему мнению, Надеждина могут не допустить до этих выборов", – предположил Жирнов.

Борис Надеждин: главное