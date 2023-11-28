Это игра: зачем у России появилась кандидат в президенты с "антивоенной" позицией
Кандидат в президенты России Катерина Дунцова отрицает коллективную ответственность россиян за войну в Украине. Однако она якобы считает, что войну нужно прекратить. Появление в России такой "оппозиционерки" – это игра администрации Владимира Путина.
Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, это "спойлер" для Путина, что вскоре может что-то "гремнуть".
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"Это игра. Это придумали даже не спецслужбы, а администрация президента России. Конечно, это "спойлер" для Путина. Но проблема в том, что это работало, пока у России было все нормально. Сейчас от Путина устали", – сказал экс-агент КГБ. .
Может что-то "гремнуть"
Сергей Жирнов отметил, что за более чем 20 лет у власти Путин уже всем надоел. Поэтому появление таких "оппозиционеров" может привести к событиям, совсем не выгодны Кремлю. В разных странах мира были случаи, когда диктаторов внезапно убивали.
Кроме того, у России есть еще и другие кандидаты в президенты. В частности, недавно о желании пойти в президенты России заявил террорист Игорь Гиркин-Стрелков.
Рано или поздно может где-то "гремнуть". Могут начаться какие-то протесты против подделки выборов. Каждый из этих кандидатов не являет собой ничего. Но все вместе они вдруг могут сложиться в какой-то ситуации,
– предположил он.
Жирнов о кандидате в президенты России: смотрите видео
Что известно о Катерине Дунцовой
40-летняя Катерина Дунцова родилась в Красноярске. Живёт в городе Ржев Тверской области. Раньше она работала журналисткой на региональном телевидении. Разведена, воспитывает троих детей.
О своем намерении баллотироваться в президенты России в 2024 году Дунцова заявила в ноябре. Она убеждена, что нельзя винить всех россиян за действия российских властей, а Россия – это якобы не Путин. Однако кандидат умолчала, что на самом деле жители России давно могли свергнуть путинский режим, которым они якобы недовольны.
Дунцова отрицает какие-либо связи с Кремлем. По ее словам, ее не поддерживают ни олигархи, ни крупный бизнес, а также она не является агентом ЦРУ.
Чтобы быть допущеной к выборам, Дунцовой необходимо собрать 300 тысяч подписей. Государственные российские СМИ ее игнорируют, хотя это тоже может являться частью плана.
Выборы в России: главное
- Владимир Путин подписал закон о порядке проведения президентских выборов в России. Отмечается, что "если военное положение введено на части территории", ЦИК может отложить голосование.
- Путин еще не объявил, будет ли баллотироваться. Британская разведка сообщила, что, вероятнее всего, диктатор выдвинет свою кандидатуру в президенты до конца 2023 года.
- Аналитики ISW считают, что во время президентской кампании Путин будет пытаться избегать темы войны в Украине, чтобы таким образом получить благосклонность среди россиян.