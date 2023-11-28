Это игра: зачем у России появилась кандидат в президенты с "антивоенной" позицией

Кандидат в президенты России Катерина Дунцова отрицает коллективную ответственность россиян за войну в Украине. Однако она якобы считает, что войну нужно прекратить. Появление в России такой "оппозиционерки" – это игра администрации Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, это "спойлер" для Путина, что вскоре может что-то "гремнуть".

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"Это игра. Это придумали даже не спецслужбы, а администрация президента России. Конечно, это "спойлер" для Путина. Но проблема в том, что это работало, пока у России было все нормально. Сейчас от Путина устали", – сказал экс-агент КГБ. .

Может что-то "гремнуть"

Сергей Жирнов отметил, что за более чем 20 лет у власти Путин уже всем надоел. Поэтому появление таких "оппозиционеров" может привести к событиям, совсем не выгодны Кремлю. В разных странах мира были случаи, когда диктаторов внезапно убивали.

Кроме того, у России есть еще и другие кандидаты в президенты. В частности, недавно о желании пойти в президенты России заявил террорист Игорь Гиркин-Стрелков.

Рано или поздно может где-то "гремнуть". Могут начаться какие-то протесты против подделки выборов. Каждый из этих кандидатов не являет собой ничего. Но все вместе они вдруг могут сложиться в какой-то ситуации,

– предположил он.

Жирнов о кандидате в президенты России: смотрите видео

Что известно о Катерине Дунцовой

40-летняя Катерина Дунцова родилась в Красноярске. Живёт в городе Ржев Тверской области. Раньше она работала журналисткой на региональном телевидении. Разведена, воспитывает троих детей.

О своем намерении баллотироваться в президенты России в 2024 году Дунцова заявила в ноябре. Она убеждена, что нельзя винить всех россиян за действия российских властей, а Россия – это якобы не Путин. Однако кандидат умолчала, что на самом деле жители России давно могли свергнуть путинский режим, которым они якобы недовольны.

Дунцова отрицает какие-либо связи с Кремлем. По ее словам, ее не поддерживают ни олигархи, ни крупный бизнес, а также она не является агентом ЦРУ.

Чтобы быть допущеной к выборам, Дунцовой необходимо собрать 300 тысяч подписей. Государственные российские СМИ ее игнорируют, хотя это тоже может являться частью плана.

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