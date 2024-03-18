Отдали свой голос "сопернику": Путин проиграл выборы в ряде зарубежных участков

На зарубежных участках также присоединились к "выборам" президента России. Однако, одержать победу на всех участках за рубежом Путину не удалось.

Напомним, в течение нескольких дней, а именно 15 – 17 марта в России проходили выборы президента. Кроме этого, оккупанты незаконно провели “голосование” и на оккупированных территориях Украины.

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Как проголосовали на зарубежных избирательных участках

Известно, что российский диктатор Владимир Путин проиграл "выборы" президента на некоторых участках в крупных европейских городах.

По данным российского издания, первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Чиновник набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). Кроме этого, одержать победу над диктатором удалось ему и в Ереване.

В большинстве других зарубежных городов по всему победил действующий глава Кремля Путин, впрочем и там Даванков получил большее количество голосов, чем в России, например:

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%);

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%);

Генуя: Путин (70,86%), Даванков (19,55%);

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%);

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%);

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%);

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%);

Таллинн: Путин (75,22%), Даванков (12,76%);

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

Какие результаты "выборов" в России: кратко

Известно, что в России уже подсчитали 100% протоколов после выборов, которые проходили 15 – 17 марта. Так, действующему главе Кремля "нарисовали" более 80% голосов.

Центральная избирательная комиссия заявила, что обработала 100% протоколов. Согласно им, Владимир Путин получил якобы 87,28% голосов от россиян.

Другие кандидаты в президенты России не получили и 5% голосов:

Николай Харитонов – 4,31%,

Владислав Даванков – 3,85%,

Леонид Слуцкий – 3,20%.

Как заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, за Путина якобы отдали голоса более 76 миллионов россиян.