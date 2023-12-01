В ожидании президентских выборов: в России обострение социального напряжения – анализ ISW

В России на 2024 год запланированы президентские выборы. Интересно, что полномасштабная война против Украины создала новое социальное напряжение в стране-агрессоре.

Война против Украины создала новое социальное напряжение и обострила то, что есть внутри России и остается очень заметным во вражеском информационном пространстве, несмотря на усилия кремлевской цензуры. Об этом идет речь в аналитическом отчете ISW.

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В государстве-агрессоре растет социальное напряжение

Аналитики отметили, что родственники мобилизованных продолжают подавать массовые жалобы и призывы о помощи, несмотря на сообщения о попытках России цензуровать подобные жалобы.

Российское "оппозиционное издание" сообщило, что с начала полномасштабного вторжения россияне направили более 180 000 жалоб по вопросам, касающимся минобороны, в управление по работе с обращениями граждан.

Кстати, большинство этих жалоб касаются выплат солдатам, состояния мобилизации, пропавших без вести и плохого медицинского обслуживания.

Кремль также воспользовался недавней этнической напряженностью в стране. В частности, чтобы поддержать текущие меры по формированию вооруженных сил и обратиться к российским ультранационалистам, установив цикл, удерживающий эту напряженность на переднем крае ультранационалистического диалога.

В ГУР сообщили, что в России из-за войны против Украины растет протестная активность и социальное напряжение, а в высших эшелонах российского руководства обсуждают ее. Разведка отметила, что растущая преступность, злоупотребление алкоголем, инфляция и высокие цены на потребительские товары также способствуют росту социального напряжения. Вероятно, многие из этих факторов усиливаются из-за продолжения российской войны в Украине.

В ISW отметили, что Кремль постоянно не в состоянии поставить российское общество в военное положение, чтобы поддержать военные усилия.

Изменение показателей опросов и обострения социальной напряженности указывает на то, что эта неудача имеет ощутимое влияние на российское общество перед президентскими выборами России 2024 года,

– подчеркнули аналитики.

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В Кремле озабочены, как изменение российского восприятия войны повлияет на выборы

В Институте изучения войны отметили, что Кремль, вероятно, озабочен тем, как изменение российского восприятия войны в Украине повлияет на результаты президентских выборов. Вражеские власти принимают меры для того, чтобы фактическая поддержка диктатора на выборах не опиралась на "успехи" России на поле боя. В частности, Путин сосредоточит свою президентскую кампанию на якобы внутренней стабильности страны-агрессора и усилении критики Запада, а не на войне.

Путин и другие российские чиновники уже сигнализировали о своем намерении усилить усилия цензуры, утверждая, что некоторые российские граждане, уехавшие из России, и другие, до сих пор находящиеся в ней, предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы, и что Россия сделает "все необходимое", чтобы предотвратить вмешательство в выборы,

– отметили в ISW.

Также добавили, что российские власти пытались консолидировать контроль над информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры. Вражеские милблогеры предположили, что чиновники, финансирующие телеграм-каналы, приказали милблогерам прекратить прения и критику российской армии перед выборами президента России.

Кремль, вероятно, пытался укрепить народную поддержку Путина по всей России, создав сеть "прокси" для проведения кампании от имени Путина,

– подчеркнули аналитики.

Обратите внимание! Президентские выборы в России запланированные на март 2024 года. Кремлевский диктатор может допустить к перевыборной гонке других "кандидатов". Интересно, что уже появилась кандидатка якобы с "антивоенной позицией".

В комментарии 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что прогнозировать, кто именно будет "спойлером" Путина, может только он сам. Мол, диктатор будет утверждать так называемых "оппонентов".