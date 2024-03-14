Должны сделать картинку "большого голосования", – Андрющенко о выборах в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается "голосование" на так называемых выборах президента России. Уже три дня проводится "голосование на улице", которое сопровождают "избирательные отряды" вместе с военными.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что ходят по дворам и по квартирам обычно двое оккупантов с урнами, а с ними автоматчик. Кого этот "избирательный отряд" поймает, тот и проголосует. Однако никаких списков избирателей нет.

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Выборы не нужны никому

В то же время этот "избирательный процесс" не очень мешает мариупольцам, ведь на сегодня тотального прессинга людей нет. Местных жителей не загоняют на голосование, не угрожают – не хочешь голосовать, не голосуй.

Эти выборы, кажется, в принципе не нужны ни тем, кто их организует и проводит, ни мариупольцам,

– пояснил советник городского головы города.

В то же время оккупационные администрации ежедневно отчитываются, сколько бюллетеней сдали, ведь имеют определенную разнарядку, что за Владимира Путина должны проголосовать 85% избирателей.

"Нашим мариупольцам мы советуем самим оценивать в реальности вызовы и опасности в этой ситуации и решать, участвовать в голосовании или нет. Потому что все равно, это ни на что не влияет", – отметил Андрющенко.

Сразу после выборов – мобилизация

Также россияне уже определили медийный избирательный участок, куда съедутся все пропагандисты. Он будет расположен в школе №5 – на левобережье Мариуполя.

На этот участок сгонят всех бюджетников, которые должны сделать картинку "большого голосования". Есть разнарядка, чтобы они голосовали по украинским паспортам. Это нужно, чтобы потом показать, как граждане Украины в оккупированном Мариуполе аж в очереди выстраиваются, чтобы проголосовать за Путина,

– подчеркнул он.

Также на избирательных участках будут присутствовать военные комиссары так называемой "ДНР". Они должны во время голосования по новым паспортам граждан России и по старым – граждан Украины дополнительно проводить сверку с военным учетом.

"Это очередной раз доказывает, что сразу после выборов начнутся мобилизационные мероприятия, которые будут прикрывать призывом мужчин от 18 до 30 лет. Документы, которые это подтверждают, уже есть у нас на руках. Поэтому как только закончатся выборы, сразу увидим в России усиление мобилизации прежде всего, к сожалению, на оккупированных территориях", – отметил Петр Андрющенко.

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