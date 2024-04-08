Поражение прозападных сил: станет ли Словакия еще одной Венгрией и как это повлияет на Украину

6 апреля в Словакии состоялся второй тур выборов президента. Победу на них праздновал Петер Пеллегрини – спикер парламента и коалиционный партнер премьера Роберта Фицо. Фактически Словакия сделала огромный и окончательный шаг к узурпации власти авторитарными и пророссийскими лидерами.

Пеллегрини, которого смело можно называть пророссийским и антиукраинским кандидатом, а еще – популистом, хотя и умеренным, набрал 53,12%. Он победил кандидата демократического и проукраинского – бывшего главу МИД (а до этого – представителя страны в ЕС и посла в США) Ивана Корчока, который получил 46,87%.

24 Канал рассказывает, что для Украины меняет избрание Петера Пеллегрини.

К теме Изменит ли Словакия позицию в отношении Украины с новым президентом

"Украинская карта" и манипуляция страхом

Подытожить выборы можно фразой из известного сериала: "Not great, not terrible". Это действительно так, ведь все плохое уже произошло. В октябре 2023 года партия Роберта Фицо победила на парламентских выборах в Словакии. Партия Пеллегрини "Голос" выступила послушным сателлитом, за что сам Пеллегрини получил пост спикера, а затем президентскую номинацию и полную поддержку своего патрона.

Пеллегрини был и является частью курса Фицо, только не на "социальную демократию", как заявлено в названии партии премьера, а на Россию и на все, чего хочет Россия, а та сейчас желает больше всего уничтожить Украину.



Петер Пеллегрини (слева) и Роберт Фицо (справа) / фото EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Господин Пеллегрини во время своей кампании активно разыгрывал "украинскую карту" и постоянно пугал словаков тем, что им придется ехать воевать в Украину, если президентом станет Корчок. Последнего вообще выставили неким "президентом войны".

Несмотря на то, что это примитивная манипуляция, поскольку президент страны не имеет таких полномочий, результаты выборов доказывают, что эта тактика сработала. Это признал и сам Корчок, когда уже после завершения гонки сказал, что на результаты выборов повлияла "атмосфера страха". А после этого вместе со всем своим штабом спел легендарную My Way Фрэнка Синатры.

Я жил жизнь, где было все, носился по миру я без страха, но всегда и несмотря на все – шел своим лишь путем.

Иван Корчок признает поражение, а на 17:30 в его штабе поют My Way:

Какие функции выполняет президент Словакии:

представляет государство за рубежом;

заключает международные договоры (традиционно это право президент делегирует правительству);

утверждает премьера (формально);

назначает министров правительства (по рекомендации премьера);

назначает 3 судей Конституционного суда и 3 судей Судебного совета;

ветирует законопроекты (кроме касающихся изменений в Конституцию), оспаривает их в Конституционном суде;

выполняет формально функции главнокомандующего, но его решения вступают в силу только после подтверждения премьер-министра;

назначает на должности генералов, профессоров, судей, ректоров, прокуроров и т.д;

объявляет амнистию, помилование и условно-досрочное освобождение (по рекомендации министра юстиции).

Фицо без тормозов

С избранием Пеллегрини внешняя политика Словакии не станет еще более пророссийской, потому что она и так слишком пророссийская.

Да, Пеллегрини – противник предоставления Украине военной помощи и противник вступления Украины в НАТО, но всеми этими вопросами занимается не он. Но то, что он это поддерживает, не может не радовать господина Фицо.

Теперь для Роберта Фицо исчезнут последние предохранители, ведь президент страны, хоть и имеет в основном церемониальные функции, но все же мог заблокировать назначение отдельных судей Конституционного суда или ветировать законопроект и таким образом остановить узурпацию власти премьером по примеру Орбана в Венгрии или времен правления ПиС в Польше.

Сейчас же, очевидно, у Фицо полный карт-бланш, которого не было, пока президентом была Зузана Чапутова. Но и тогда, стоит признать, у Фицо все было под контролем.

Метаморфозы Чапутовой ярко демонстрируют, что такое президент Словакии. Просто вспомним – госпожа Зузана была активной сторонницей Украины. Еще в июле 2023 года она гордо заявляла, что ее государство углубляет сотрудничество с Украиной как с будущим перспективным членом Евросоюза. А также говорила о поддержке предоставления Украине членства в НАТО.

Впрочем, уже через несколько месяцев она вынуждена была дипломатично "забыть" о своих словах и говорить уже о невозможности власти действовать вопреки "воле народа". А воля эта выбрала премьером Роберта Фицо, а теперь еще и Пеллегрини.



Владимир Зеленский и Зузана Чапутова во время встречи в Братиславе 7 июля 2023 года / фото Офиса Президента Украины

Чего дальше ждать от Словакии

К счастью, оборонные контракты, заключенные еще во времена предыдущей власти, действуют и будут действовать. Также нам повезло, что Словакия – небольшая страна, а это значит, что на нее можно повлиять. Школьный хулиган обычно смущается после родительского собрания или после разговора с завучем, который очертит ему его перспективы в случае "рецидива".

К теме Потеряет ли Украина одного из главных союзников на Балканах

Украине повезло, что таким завучем сейчас является госпожа Урсула фон дер Ляйен, а Европейская комиссия имеет значительные рычаги влияния и может буквально на пальцах объяснить, что является добром для Словакии, а от чего лучше отказаться.



Сейчас Украина вынуждена искать тяжелые компромиссы со Словакией и буквально уговаривать ее лидера / фото пресс-службы Кабмина

Но надеяться всегда на эффект госпожи Урсулы или неожиданное лидерство Макрона и еще более неопределенное от Шольца не стоит. К сожалению, стоит констатировать, что количество "двоечников обучения в ЕС" растет.

К "школьным хулиганам" – Орбану (интересно, что именно голоса словацких венгров стали, похоже, решающими для победы Пеллегрини) и Фицо – вскоре могут присоединиться бывшие "хорошисты" из Болгарии и Хорватии.

А через несколько месяцев состоятся выборы в Европарламент, могущие изменить баланс сил, и тогда ситуация кардинально изменится. В этой ситуации мелочей не бывает, и даже "маленькая страна" может стать важной.