За 4 года все может измениться: будет ли Байден снимать свою кандидатуру с выборов

Лидер США Джо Байден решил участвовать в президентской гонке. Однако ежедневно есть много разной информации относительно того, будет ли все-таки он баллотироваться. Дальнейшая карьера действующего американского президента может решиться в ближайшее время.

Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат политических наук, эксперт по международной политике Станислав Желиховский. Он подчеркнул, что сейчас продолжаются дискуссии в американском обществе и вообще в мире, стоит ли Байдену участвовать в президентских выборах.

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"Сейчас много дискуссий, следует ли Байдену участвовать в гонке, если он сейчас не такой решительный. Так что же можно будет ожидать в ближайшие четыре года? Сейчас судьба Штатов зависит от многих обстоятельств. В частности, от геополитических, когда продолжается российская агрессия против Украины, и Китай пытается потеснить американцев, открыто бросает вызов гегемонии США", – подчеркнул он.

Кто может повлиять на решение Байдена

Станислав Желиховский отметил, что на днях произошло важное событие. Жена Байдена Джилл, сын Хантер и внуки президента собрались в резиденции в Кэмп-Дэвиде 30 июня, чтобы частно обсудить дебаты. CNN со ссылкой на советников президента написало, что члены семьи выразили Байдену "однозначную поддержку".

Зато родственники Байдена разочарованы командой, которая готовила лидера к дебатам с Дональдом Трампом. Они якобы начали высказывать мысли о том, чтобы можно было уволить одного из важнейших советников Байдена и проводить другие кадровые изменения в избирательном штабе.

Однако президент США известен своей лояльностью и защитой близких советников, он не любит увольнять их. Поэтому не было каких-то серьезных кадровых изменений в штабе.

Мнение семьи о том, что Байден должен продолжать борьбу, может измениться в ближайшие дни, если падение его поддержки будет продолжаться, а президент будет убежден, что выход из гонки позволит избежать краха Демократической партии этой осенью. По данным CNN, взгляды членов семьи Байдена будут решающими в определении его политического будущего, даже больше, чем взгляды его важнейших советников.

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Эксперт по международной политике считает, что не исключено, что семья может повлиять на его решение. Эти дни очень серьезные для штаба Байдена и для него лично. Не стоит исключать, что баллотироваться от Республиканской партии будет другой кандидат. Однако возникает вопрос, на кого его можно заменить.

"Ведь стоит понимать, что те лица, которые действительно могут быть потенциальными альтернативами Байдену на президентской гонке в ноябре, пока не совсем соответствуют, например, тому, чтобы можно было бросить вызов Дональду Трампу. Вероятнее всего, именно Трамп будет представлять Республиканскую партию на президентской гонке", – сказал кандидат политических наук.