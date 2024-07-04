Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт із міжнародної політики Станіслав Желіховський. Він підкреслив, що зараз тривають дискусії в американському суспільстві та загалом у світі, чи варто Байдену брати участь у президентських виборах.

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"Зараз багато точиться дискусій, чи слід Байдену брати участь у перегонах, якщо він зараз не такий рішучий. То що ж можна буде очікувати у найближчі чотири роки? Зараз доля Штатів залежить від багатьох обставин. Зокрема, від геополітичних, коли продовжується російська агресія проти України, і Китай намагається потіснити американців, відкрито кидає виклик гегемонії США", – підкреслив він.

Хто може вплинути на рішення Байдена

Станіслав Желіховський зазначив, що днями відбулась важлива подія. Дружина Байдена Джилл, син Гантер та онуки президента зібралися в резиденції в Кемп-Девіді 30 червня, щоб приватно обговорити дебати. CNN з посиланням на радників президента написало, що члени сім’ї висловили Байдену "однозначну підтримку".

Натомість родичі Байдена розчаровані командою, яка готувала лідера до дебатів із Дональдом Трампом. Вони нібито почали висловлювати думки щодо того, щоб можна було звільнити одного із з найважливіших радників Байдена та проводити інші кадрові зміни у виборчому штабі.

Однак президент США відомий своєю лояльністю та захистом близьких радників, він не полюбляє звільняти їх. Тому не було якихось серйозних кадрових змін у штабі.

Думка родини про те, що Байден повинен продовжувати боротьбу, може змінитися найближчими днями, якщо падіння його підтримки триватиме, а президент буде переконаний, що вихід із перегонів дозволить уникнути краху Демократичної партії цієї осені. За даними CNN, погляди членів сім’ї Байдена будуть вирішальними у визначенні його політичного майбутнього, навіть більше, аніж погляди його найважливіших радників.

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Експерт з міжнародної політики вважає, що не виключено, що родина може вплинути на його рішення. Ці дні дуже серйозні для штабу Байдена і для нього особисто. Не варто виключати, що балотуватись від Республіканської партії буде інший кандидат. Однак виникає питання, на кого його можна замінити.

"Адже варто розуміти, що ті особи, які дійсно можуть бути потенційними альтернативами Байдену на президентських перегонах у листопаді, поки не зовсім відповідають, наприклад, тому, щоб можна було кинути виклик Дональду Трампу. Найімовірніше, саме Трамп буде представляти Республіканську партію на президентських перегонах", – сказав кандидат політичних наук.