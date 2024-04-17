Это 24 Каналу отметил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. В частности, недавно Трамп заявил, что не против помощи Украине, но исключительно в виде займа.

Смотрите также Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

Трамп тянет время

Юрий Рашкин отметил, что Дональд Трамп не впервые делает заявления, что он не против помощи Украине. На самом деле он очень часто меняет свою позицию по различным вопросам. Все для того, чтобы снова занять президентское кресло.

Это беспринципный человек, который просто затягивает. Ему нужно затянуть все до того момента, как он окажется в Белом доме. Тогда он выиграл. Если он не оказывается в Белом доме, то он оказывается в тюрьме. Если не по этому делу, то по следующему. У него сейчас столько проблем,

– сказал он.

По мнению депутата от округа Рок в штате Висконсин, заявление о займе для Украины – это обман и затягивание времени. Ведь Трамп тормозит помощь не только для для нашего государства, но и для Израиля. Однако это проигрышная стратегия.

Трамп не против помощи, но есть нюанс: что известно