Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VTDigger.

Смотрите также "Восстание штатов": захватит ли власть Трамп, если проиграет выборы, и есть ли ему что терять

Республиканец отдал свой голос за демократов

Возле своего избирательного участка Фил Скотт рассказал журналистам, что отдал свой бюллетень за кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

Я немного подумал о многих разных вещах... и пришел к выводу, что я должен поставить страну над партией... и проголосовать за Камалу Харрис,

– сказал Скотт.

Губернатор сказал, что "нелегко быть губернатором-республиканцем и голосовать против кандидата от своей партии".

В конце концов Скотт сказал, что его решение было похоже на то, которое он принял в 2020 году, когда отдал голос за Байдена. По словам губернатора, за последние четыре года Трамп "не очень изменился" и "дела стали хуже".

"Я знаю, что Дональд Трамп, с моей точки зрения, не имеет ни возможности, ни желания объединить нашу страну. Имеет ли Камала Харрис такую способность? Я тоже не знаю, но я знаю, что она хочет, и она попытается, и это полбеды, – сказал Фил Скотт.

Заметьте, 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию того, как проходят выборы в США 2024. Присоединяйтесь, чтобы узнать первыми, кто станет новым президентом Соединенных Штатов.