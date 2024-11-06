Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на VTDigger.

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Республіканець віддав свій голос за демократів

Біля своєї виборчої дільниці Філ Скотт розповів журналістам, що віддав свій бюлетень за кандидата в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Я трохи подумав про багато різних речей… і дійшов висновку, що я повинен поставити країну над партією… і проголосувати за Камалу Гарріс,

– сказав Скотт.

Губернатор сказав, що "нелегко бути губернатором-республіканцем і голосувати проти кандидата від своєї партії".

Зрештою Скотт сказав, що його рішення було схоже на те, яке він прийняв у 2020 році, коли віддав голос за Байдена. За словами губернатора, за останні чотири роки Трамп "не дуже змінився" і "справи стали гірше".

"Я знаю, що Дональд Трамп, з моєї точки зору, не має ні можливості, ні бажання об'єднати нашу країну. Чи має Камала Гарріс таку здатність? Я теж не знаю, але я знаю, що вона хоче, і вона спробує, і це пів біди, – сказав Філ Скотт.

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