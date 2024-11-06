Трамп vs Харрис: в NYT спрогнозировали, когда 7 ключевых штатов сообщат результаты выборов

В США в самом разгаре борьба за пост президента страны. Однако результат гонки может оставаться неизвестным в течение нескольких дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Сколько ждать результатов из ключевых штатов

Издание сообщает, что результаты голосования в Северной Каролине и Джорджии, скорее всего, будут известны довольно быстро, поскольку там действуют новые правила.

Подсчет голосов в Пенсильвании займет больше времени, главным образом из-за того, что избирательным работникам не разрешено начинать обработку почтовых бюллетеней до дня выборов.

В то же время в Мичигане результаты, потенциально, объявят быстрее, чем это было на двух последних выборах. Тогда около половины голосов в Мичигане было подсчитано в полночь по восточному времени, а большинство голосов, оставшихся, подсчитано до полудня следующего дня.

У Висконсине большинство подсчетов, вероятно, завершатся уже в среду, 6 ноября.

В то же время ожидать результатов из Аризоны и Невады, возможно, придется несколько дней.

Когда ключевые штаты сообщат результаты голосования / The New York Times.

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