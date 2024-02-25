Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине, – АР

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, побеждает на праймериз от Республиканской партии в Южной Каролине. Так, он обошел свою конкурентку от республиканцев Никки Хейли в ее родном штате.

Несмотря на то, что Хейли является бывшим губернатором Южной Каролины, местные жители не отдали ей предпочтение.

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Трамп побеждает Хейли в Южной Каролине

Известно, что сейчас Трамп победил во всех гонках, где рассматривались кандидатуры от республиканцев, в частности в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

В Associated Press отметили, что последняя победа 45-го президента Соединенных Штатов, вероятно, усилит давление на Хейли, которая была бывшим представителем Трампа в ООН и губернатором Южной Каролины с 2011 по 2017 год, с целью заставить ее покинуть гонку.

Там добавляют, что реванш между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом, подобный тому, что был в 2020 году, становится все более вероятным.

По данным AP, Хейли пообещала остаться в гонке по крайней мере до праймериз 5 марта, но не смогла победить Трампа в своем штате, несмотря на то, что провела гораздо больше агитационных мероприятий и утверждала, что обвинения против Трампа помешают ему в борьбе с Байденом.

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