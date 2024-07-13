Байдена могут заменить в президентской гонке: какие шансы у других кандидатов

Во время закрытия саммита НАТО президент США Джо Байден допустил несколько оговорок, перепутав фамилии вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис и президента Украины Владимира Зеленского. Это лишь добавило сомнений в обществе относительно способности Байдена продолжать предвыборную гонку до самого конца.

Руководитель Центра общественного мнения "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что, на его взгляд, проблемы в команде Байдена очевидно очень большие. Его семья настаивает на том, чтобы он оставался в этой гонке. Однако ряд демократов говорит, что Байден не может быть кандидатом на пост президента США по одной причине – из-за почтенного возраста.

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Байдена могут заменить на другого кандидата

По мнению Клочко, сейчас Джо Байден не способен публично выполнять функции кандидата в президенты, а его оговорки существенно вредят его репутации. В связи с этим его советники убеждают, чтобы он все же добровольно отказался от участия в этой кампании в пользу другого кандидата.

"Возможно, его оговорка о Харрис и то, что она в его понимании может стать президентом будет поводом для того, что она будет представлять демократическую партию на выборах. Я убежден, что будет принято решение о замене Байдена", – озвучил Клочок.

Эксперт уверен, что такое решение для демократов было бы лучшим, ведь младший по возрасту от Трампа и Байдена кандидат легко выиграет гонку на пост президента Соединенных Штатов.

Если это будет женщина, то я считаю, шансы будут больше. Если говорить о Клинтон, это не совсем тот случай, а вот Камала Харрис могла бы составить достойную партию Трампу. Решение относительно этого остается за Байденом и его семьей,

– подытожил Клочок.

Действующий президент США Джо Байден во время выступления на Ukraine Compact и пресс-конференции после саммита НАТО несколько раз оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным". Байден также перепутал фамилию вице-президента США Камалы Харрис и назвал ее "Трампом".