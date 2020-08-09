Выборы президента в Беларуси: главные кандидаты
Граждане Беларуси 9 августа избирают президента. В выборах принимают участие пять кандидатов. Однако основная борьба проходит между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской.
Беларусь 9 августа в шестой раз выбирает президента. Голосование стартовало в 08:00 и завершится в 20:00, сообщает 24 канал.
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Кандидаты на пост президента Беларуси
- Александр Лукашенко – действующий глава государства;
- Анна Канопацкая – бывшая депутат нижней палаты парламента страны;
- Сергей Черечень – глава партии " Белорусская Социал-демократическая община";
- Андрей Дмитриев – сопредседатель общественного объединения "Говори правду"
- Светлана Тихановская – жена задержанного активиста и блогера Сергея Тихановского.
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Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке
- Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали, впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые будет иметь на выборах реальную конкурентку.
- Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарику не зарегистрировали. Бабарыка вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Цепкало узнал, что его могут арестовать, а жену – лишить родительских прав. После этого вместе с детьми уехал сначала в Москву, но потом перебрался в Киев.
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Основное о поддержке Лукашенко
- Лукашенко уже в шестой раз баллотируется на пост президента.
- 65-летний политик правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- На этот раз рейтинг Лукашенко критически низкий. Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать. Но до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.
- Избирательная кампания 2020 года сопровождалась массовыми протестами. За ее время, по данным местных правозащитников, силовики задержали примерно 1,4 тысячи человек, несколько сотен были арестованы.