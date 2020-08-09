Граждане Беларуси 9 августа избирают президента. В выборах принимают участие пять кандидатов. Однако основная борьба проходит между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской.

Беларусь 9 августа в шестой раз выбирает президента. Голосование стартовало в 08:00 и завершится в 20:00, сообщает 24 канал.

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Кандидаты на пост президента Беларуси

Александр Лукашенко – действующий глава государства;

– действующий глава государства; Анна Канопацкая – бывшая депутат нижней палаты парламента страны;

Сергей Черечень – глава партии " Белорусская Социал-демократическая община";

Андрей Дмитриев – сопредседатель общественного объединения "Говори правду"

Светлана Тихановская – жена задержанного активиста и блогера Сергея Тихановского.

Обратите внимание! В Беларуси наблюдаются перебои с домашним и мобильным интернетом во время основного дня голосования на президентских выборах. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работают.

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Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке​

Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали , впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение , поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.

в президенты Беларуси. Однако ранее , впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского , поэтому – Светлана Тихановская. Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые будет иметь на выборах реальную конкурентку.

Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарику не зарегистрировали . Бабарыка вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

. Бабарыка вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. Цепкало узнал, что его могут арестовать, а жену – лишить родительских прав. После этого вместе с детьми уехал сначала в Москву, но потом перебрался в Киев.

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