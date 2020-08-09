Білорусь 9 серпня вшосте обирає президента. Голосування стартувало о 08:00 і завершиться о 20:00, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу У Білорусі розпочались президентські вибори: як проходить голосування

Зверніть увагу! У Білорусі спостерігаються перебої з домашнім і мобільним інтернетом під час основного дня голосування на президентських виборах. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працюють.