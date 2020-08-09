Вибори президента у Білорусі: головні кандидати
Громадяни Білорусі 9 серпня обирають президента. У виборах беруть участь п’ять кандидатів. Однак основна боротьба проходить між Олександром Лукашенком та Світланою Тихановською.
Білорусь 9 серпня вшосте обирає президента. Голосування стартувало о 08:00 і завершиться о 20:00, повідомляє 24 канал.
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Кандидати на пост президента Білорусі
- Олександр Лукашенко – чинний глава держави;
- Анна Канопацька – колишня депутатка нижньої палати парламенту країни;
- Сергій Черечень – очільник партії "Білоруська соціал-демократична Громада";
- Андрій Дмитрієв – співголова громадського об'єднання "Говори правду"
- Світлана Тихановська – дружина затриманого активіста та блогера Сергія Тихановського.
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Що відомо про Світлану Тихановську та її підтримку
- Опозиціонер Сергій Тихановський хотів балотуватися у президенти Білорусі. Однак раніше його затримали, згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарику не зареєстрували. Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Цепкало дізнався, що його можуть заарештувати, а дружину – позбавити батьківських прав. Після цього разом з дітьми виїхав спершу до Москви, але потім перебрався у Київ.
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Основне про підтримку Лукашенка
- Лукашенко вже вшосте балотується на пост президента.
- 65-річний політик править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- Цього разу рейтинг Лукашенка критично низький. Реальні дані соцопитувань в Білорусі заборонили публікувати. Та до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" оприлюднило результати опитування. Виявилось, що лідера Білорусі підтримують всього 3% населення.
- Виборча кампанія 2020 року супроводжувалася масовими протестами. За її час, за даними місцевих правозахисників, силовики затримали приблизно 1,4 тисячі людей, кілька сотень були заарештовані.