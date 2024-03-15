В России начались выборы президента: как проходит голосование

В России в пятницу, 15 марта, стартовали трехдневные выборы президента. Также избиратели могут проголосовать онлайн.

Весь цивилизованный мир понимает, что "выборы президента" в России – фикция, ведь результат уже определен заранее. Все самое главное – читайте в материале 24 Канала.

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