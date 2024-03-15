В России начались выборы президента: как проходит голосование
В России в пятницу, 15 марта, стартовали трехдневные выборы президента. Также избиратели могут проголосовать онлайн.
Весь цивилизованный мир понимает, что "выборы президента" в России – фикция, ведь результат уже определен заранее. Все самое главное – читайте в материале 24 Канала.
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На одном из участков в Челябинской области неизвестный пытался поджечь петарду. Сейчас подозреваемый задержан, продолжается проверка. На одном из избирательных участков в Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней. На нее заведено уголовное дело о препятствовании избирательному процессу. В разведки сообщили, что такое решение России значительно облегчает избиркомам задачу фальсификации результатов, приобщая к голосованию и "мертвые души". Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента России". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, и за ее пределами,
В Челябинской области мужчина пытался поджечь петарду
В Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней
В Минобороны России военным разрешили голосовать без явки на избирательные участки, – ГУР
– отметили в ГУР.
На одном из участков в Челябинской области неизвестный пытался поджечь петарду. Сейчас подозреваемый задержан, продолжается проверка.
На одном из избирательных участков в Москве женщина вылила краситель в урну для бюллетеней. На нее заведено уголовное дело о препятствовании избирательному процессу.
В разведки сообщили, что такое решение России значительно облегчает избиркомам задачу фальсификации результатов, приобщая к голосованию и "мертвые души".
Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента России". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, и за ее пределами,