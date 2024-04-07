На выборах в Словакии лидирует Петер Пеллегрини: какая у него позиция насчет войны в Украине

В субботу 6 апреля в Словакии прошел второй тур президентских выборов. Уже подсчитано большинство голосов. Стало известно, что лидирует Петер Пеллегрини.

Во втором туре за кресло президента Словакии соревнуются коалиционный союзник Роберта Фицо Петер Пеллегрини и прозападный экс-министр МИД Иван Корчак. Последний уже признал свое поражение и поздравил своего оппонента с победой.

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В Словакии посчитали почти 100% голосов

На момент написания публикации в Словакии подсчитано 99,93% голосов. Об этом свидетельствуют данные словацкого ресурса Dennikn.sk.

Предварительно, побеждает Петер Пеллегрини. Он набирает 53,17% голосов. А за Ивана Корчока за Ивана Корчока – 46,82%.

Корчок уже даже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Что стоит знать о Петре Пеллегрини

Петер Пеллегрини – действующий спикер словацкого парламента и лидер партии "Голос – социальная демократия", которая входит в коалиционное правительство Фицо.

Пеллегрини разделяет позицию правительства Фицо относительно отношений с Россией и Западом. Он имеет антизападную позицию и заявляет, что санкции против Москвы "в большинстве случаев неэффективны" и якобы негативно влияют на экономику Словакии.

Насчет войны в Украине, то Пеллегрини называл себя "кандидатом мира" и обещает не дать "втянуть Словакию в войну". Вслед за Фицо он выступает против помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

Во время последних президентских дебатов Пеллегрини также призвал к "немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров" России и Украины.

Зато его главный оппонент Иван Корчок – полная противоположность. Это бывший глава МИД Словакии, который является другом Украины.

Корчок был посланником Словакии в ЕС, впоследствии послом в США, а затем возглавил портфель иностранных дел в правоцентристских правительствах в 2021 – 2022 годах. В то время Словакия была верным союзником Украины, обеспечивая ее ПВО и истребителями. Кабинет Фицо прекратил эти поставки после прихода к власти.

Издание Reuters отмечает, что во время избирательной гонки Пеллегрини пытался изобразить Корчока "подстрекателем войны". Мол, по его он настолько поддерживает Украину, что может отправить словацкие войска на фронт. Однако Корочок активно это отрицал.

Пеллегрини, которого считают более умеренным, чем Фицо, заявил, что его избрание не будет означать поспешного изменения внешней политики.