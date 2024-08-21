Демократическая партия официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на пост президента США

В США уже в ноябре пройдут президентские выборы. Демократическая партия официально утвердила Камалу Харрис как своего кандидата.

По итогам голосования Камалу Харрис официально утвердили как кандидата на пост президента США от Демократической партии. Соответствующее решение приняли на съезде политической силы в Чикаго.

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Процедуру провели повторно

В мероприятии принимают участие более 4000 делегатов. В начале августа Харрис уже получила большинство голосов на таком же голосовании, однако процедуру повторили, чтобы торжественно объявить результаты.

Сама же кандидат в президенты США проводит предвыборную встречу в Милуоки, штат Висконсин. Несмотря на это, она обратилась к делегатам Демократической партии и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.

Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед,

– сказала она.

Камала Харрис официально стала оппоненткой кандидата от республиканцев, а именно Дональда Трампа.