О планах воров с оккупированных Россией территорий сообщает партизанское движение "Отпор" в собственных соцсетях.

Смотрите также Новая угроза для Путина: CNN назвали, кого европейская разведка подозревает в подготовке переворота

Что известно о планах криминалитета с временно оккупированных территорий?

Украинские активисты фиксируют, что криминальные авторитеты активно пытаются вступить в партии, в частности в "Новых людей". Целью их активности является доступ к ресурсам и получения политического статуса.

Конечно, ни о какой политической борьбе речь не идет, все происходит благодаря преступной схеме. Сначала рекомендации дают лояльные местные чиновники, связанные с властью, затем политические кураторы и представители партийных руководств на местах заставляют взять нужных людей в списки на праймериз.

Такие инциденты уже неоднократно были зафиксированы, прежде всего в Донецкой и Запорожской областях. Уголовники используют собственные незаконно полученные ресурсы и хаос, который происходит в условиях оккупации. Власть должна помочь им защититься от преследований конкурентов.

Сейчас в России происходит подготовка к праймериз. Регистрация участников к внутрипартийному голосованию проходит через интернет, само голосование состоится мая.

Российские выборы депутатов состоятся 18 – 20 сентября 2026 года. Страна-агрессор будет проводить их также на временно оккупированных территориях Украины.

Какие последние новости оккупированных территорий?

Агенты "Атэш" уничтожили КамАЗ российской бригады в оккупированном Луганске, который использовался для доставки боеприпасов и снаряжения. Этим они усложнили поставки врага на передовые позиции.

В России приговорили к 26 годам колонии двух украинцев – 35-летнего Дениса Глущенко и 26-летнего Александра Малышева. Они были администраторами канала "Мелитополь – это Украина".

Также, оккупанты пытаются превратить порт Мариуполя в ключевой логистический центр на временно оккупированных территориях. Недавно они вывезли почти 60 тысяч тонн пшеницы.