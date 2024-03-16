С политической и военной точки зрения: Буданов ответил, изменится ли что-то в России после "выборов"

В России продолжаются так называемые выборы президента. Руководитель украинской разведки ответил, изменится ли после них что-то для Кремля с политической и военной точки зрения.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов отмечает, что псевдовыборы в России происходят на фоне реальных боевых действий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Выборы в России: политический и военный аспект

Глава Главного управления разведки предполагает, что ожидать изменения политической ситуации в России после объявления "результатов" этих псевдовыборов не стоит. И так заранее было известно, какой нарисуют процент "главному кандидату".

С политической точки зрения, я не думаю, что в ближайшее время – именно в ближайшее время – что-то изменится. В принципе, результаты этих выборов были известны заранее.

Буданов вспомнил, что в эти дни особенно горячо в Белгороде и на территориях, являющихся его окрестностями. По городу наносят удары, неподалеку – продолжаются реальные боевые действия, слышна работа артиллерии и другой техники. И это уже ни для кого не является секретом, по словам генерал-лейтенанта.

Очевидно, пока будет продолжаться вторжение российских оккупантов в Украину, до тех пор в самой России будет неспокойно. Этого Буданов не говорит прямо, однако это понятно само собой. Также руководитель украинской разведки решил "не подтверждать и не опровергать" информацию о возможном влиянии ГУР на киберинфраструктуру россиян.

Как отмечает Буданов, российские пропагандисты выкладывают фотографии с избирательных участков Белгорода, на которых показывают "голосующих" чиновников. На кадрах видно, что урны и помещения – пустые. В то же время явку рисуют заоблачную – на уровне более 75%. "Это не то что нереально, это смешно уже", – комментирует глава ГУР.

Добавим, что в России в эти дни фиксируют в разных регионах не только технические проблемы с голосованием, но и нежелание самих россиян участвовать в нем. Собственно, электронная система перестала работать, а также известно об инцидентах, когда граждане России выливали зеленку в урну с бюллетенями и даже поджигали его.

Официально закончится это так называемое "голосование" в воскресенье, 17 марта. Сторонники погибшего оппозиционера Алексея Навального в 12:00 последнего дня голосования планируют акцию, которой хотят показать власти свое несогласие. Они желают прийти на избирательные участки и стоять, чтобы продемонстрировать свою численность.