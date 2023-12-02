Запрет ЛГБТ-сообществ может быть частью кампании Владимира Путина по усилению репрессий и продвижению консервативного порядка. Глава центра политических студий "Доктрина" рассказал 24 Каналу, разделяет ли он такое мнение и также предположил, какие успехи ждет паства главы Кремля.
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С чем Путин будет идти на выборы
Последние десятилетия специфика партии "Единая Россия" остается неизменной. Путин будет идти на выборы со следующими нарративами:
- сохранение властной вертикали;
- сохранение определенной абстрактной стабильности – медленное движение вперед;
- адаптация к новым условиям и соответственно стабильное руководство.
Это лозунги несколько такой бюрократической силы. Они традиционно эксплуатируются партией "Единая Россия" и ее выдвиженцами, исключением 2024 год не станет,
– подчеркнул глава центра политических студий "Доктрина".
Предыдущая муниципальная кампания, проходившая в России, четко показала – выходов на новые высоты идеологического позиционирования не было. Поэтому темы, связанные с ЛГБТ, не являются электорально значимыми.
Напомним, Путин, выступая на "Санкт-Петербургском международном культурном форуме", вдруг выступил в защиту ЛГБТ-сообщества.
Кроме этого, выступление Путина прозвучало в тот же день, когда российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.
Паства ждет побед
Западные спецслужбы предположили, что российские оккупанты могут начать более широкое наступление после ожидаемой победы Владимира Путина на выборах президента в марте 2024 года.
Из политической точки зрения никто не откладывал происходящие сейчас наступательные действия. Российские войска продолжают "прощупывать" район вокруг Авдеевки,
– объяснил Божко.
Попытки взять Авдеевку с такими безумными силами и потерями однозначно являются политической целью. Оккупантам приказали достичь результата еще перед выборами, чтобы демонстрировать определенную успеваемость и показать, что "СВО" постепенно двигается.
Возможность России наступать весной будет зависеть от зимней кампании. Страна-агрессор вряд ли остановит наступательные действия, оккупанты в дальнейшем будут проводить операции, насколько им будет предприниматься.
Никакой тезис о "ситуативной паузе" на фронте существенно ничего Путину из поддержки не прибавит, – и он это понимает. Его паства ожидает хотя бы маленькие обнадеживающие успехи, как они дальше будут нести в соцсети и раздувать большие успехи,
– заметил Ярослав Божко.
Божко о намерениях Путина идти в президенты: смотреть видео
Президентские выборы в России: что известно
- В августе 2023 года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом свыше 90% голосов.
- В отчете Института изучения войны говорится, что Кремль, по всей видимости, обеспокоен тем, как изменение восприятия российской войны в Украине повлияет на результаты президентских выборов в России в марте 2024 года. Прихвостные российского руководителя принимают меры, чтобы фактическая поддержка президента Владимира Путина на выборах не опиралась на успехи России на поле боя.
- Также Центр национального сопротивления сообщает, что из-за роста социально-экономического напряжения на ВОТ юга и востока Украины, оккупанты не могут полноценно начать подготовку к проведению так называемых "выборов" президента России.