Нечем хвастаться, – политолог предположил, какой будет предвыборная кампания Путина

Весной 2024 года в России должны пройти президентские выборы. Российская пропаганда будет делать все, чтобы показать своего лидера в лучшем свете и всячески избегать неудобных тем.

Политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин постарается не вспоминать о войне в Украине. Он сосредоточится на обвинении Запада и якобы войне с НАТО.

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Какой будет предвыборная кампания Путина

Аналитики Института изучения войны утверждают, что в своей президентской кампании российский диктатор постарается избежать негатива от войны. Рейтинги Владимира Путина вроде бы растут после того, как в своих псевдоисторических речах он критикует коллективный Запад. Потому диктатор сосредоточится именно на этой теме.

Ранее пропагандисты рассказывали, что в Украине якобы нет армии, а по сравнению с Россией наше государство совсем небольшое, поэтому скоро сдастся. Однако ситуация на поле боя показала, что все совсем не так, как ожидали оккупанты. Незадолго до выборов российский диктатор никак не сможет озвучить такую информацию.

Путин безусловно говорил бы многое об Украине и так называемой "сво", если бы было чем похвастаться. А хвастаться нечем. Они не выиграли войну, особых успехов тоже нет, а черные пакеты идут и идут. Поэтому он будет говорить о другом,

– сказал Кирилл Сазонов.

Очень неприятно рассказывать людям, что так называемая "вторая армия мира" проигрывает небольшой стране. Более того, когда-то они убеждали своих граждан, что Украина не будет сопротивляться. Следовательно, перед выборами эту негативную информацию никто не будет озвучивать.

"Акцент будут делать на коллективном Западе, который якобы против России. Как всегда, будут врать, что воюют с НАТО. Также Путин, вероятно, будет говорить о внутренней политике, будет обещать, что скоро станет лучше, а санкции якобы только идут на пользу", – добавил. Сазонов.

Политолог предположил, какой будет предвыборная кампания Путина: смотрите видео

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