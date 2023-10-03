Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, прокомментировав информацию, что Путин собирается объявить об этом на международной выставке "Россия", которая состоится 4 ноября.
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На встрече он якобы должен презентовать свои достижения страны-агрессорки за последние годы. Хотя ясно, что никаких выдающихся результатов там нет.
ВСУ "переформатируют" избирательную кампанию Путина
Как отметил Подоляк, Путин вполне может рассказывать о своих мифических достижениях, а значительная часть местного населения все равно будет ему верить. Они практически живут в параллельной действительности.
Там многие демонстрируют отсутствие желания думать, куда они идут. Если будет развиваться все так, то у Путина есть шансы. Ведь в России некому вести с ним диалог. Но ВСУ будут ключевым агитатором антипутинской предвыборной кампании,
– подчеркнул Подоляк.
Кроме того, Вооруженные Силы точно повлияют на антипутинскую кампанию и так называемые "достижения Путина". Сейчас его решения никак не влияют на будущее России.
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Ситуация в России: коротко
- По словам нескольких неназванных американских чиновников. Путин сейчас пытается максимально снизить помощь Украине от международных союзников. Для этого там используют шпионские сети и разные другие технологии. В России надеются, что это позволит им снова получить преимущество на поле боя.
- Соединенные Штаты в очередной раз подтвердили, что готовы и дальше поддерживать Украину. Там анонсировали новый пакет военной помощи.
- Украинские военные уже обезвредили 279 440 личного состава врага. Также Россия лишилась 4732 танков, 9008 боевых бронированных машин, 6565 артиллерийских систем.