Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, прокомментировав информацию, что Путин собирается объявить об этом на международной выставке "Россия", которая состоится 4 ноября.

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На встрече он якобы должен презентовать свои достижения страны-агрессорки за последние годы. Хотя ясно, что никаких выдающихся результатов там нет.

ВСУ "переформатируют" избирательную кампанию Путина

Как отметил Подоляк, Путин вполне может рассказывать о своих мифических достижениях, а значительная часть местного населения все равно будет ему верить. Они практически живут в параллельной действительности.

Там многие демонстрируют отсутствие желания думать, куда они идут. Если будет развиваться все так, то у Путина есть шансы. Ведь в России некому вести с ним диалог. Но ВСУ будут ключевым агитатором антипутинской предвыборной кампании,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Вооруженные Силы точно повлияют на антипутинскую кампанию и так называемые "достижения Путина". Сейчас его решения никак не влияют на будущее России.

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Ситуация в России: коротко