Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, прокоментувавши інформацію, що Путін збирається оголосити про це на міжнародній виставці "Росія", яка відбудеться 4 листопада.

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На зустрічі він буцімто має презентувати власні досягнення країни-агресорки за останні роки. Хоча зрозуміло, що ніяких видатних результатів там немає.

ЗСУ "переформатують" виборчу кампанію Путіна

Як наголосив Подоляк, Путін цілком може розповідати про свої міфічні досягнення, а значна частина місцевого населення все одно буде йому вірити. Вони буквально живуть в паралельній реальності.

Там багато хто демонструє відсутність бажання думати, куди вони йдуть. Якщо буде розвиватися все ось так, то у Путіна є шанси. Адже в Росії немає кому вести з ним діалог. Але ЗСУ будуть ключовим агітатором антипутінської передвиборчої кампанії,

– наголосив Подоляк.

Крім того, Збройні Сили точно вплинуть на антипутінську кампанію та так звані "досягнення Путіна". Зараз його рішення ніяк не впливають на майбутнє Росії.

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Ситуація в Росії: коротко