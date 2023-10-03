Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, прокоментувавши інформацію, що Путін збирається оголосити про це на міжнародній виставці "Росія", яка відбудеться 4 листопада.
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На зустрічі він буцімто має презентувати власні досягнення країни-агресорки за останні роки. Хоча зрозуміло, що ніяких видатних результатів там немає.
ЗСУ "переформатують" виборчу кампанію Путіна
Як наголосив Подоляк, Путін цілком може розповідати про свої міфічні досягнення, а значна частина місцевого населення все одно буде йому вірити. Вони буквально живуть в паралельній реальності.
Там багато хто демонструє відсутність бажання думати, куди вони йдуть. Якщо буде розвиватися все ось так, то у Путіна є шанси. Адже в Росії немає кому вести з ним діалог. Але ЗСУ будуть ключовим агітатором антипутінської передвиборчої кампанії,
– наголосив Подоляк.
Крім того, Збройні Сили точно вплинуть на антипутінську кампанію та так звані "досягнення Путіна". Зараз його рішення ніяк не впливають на майбутнє Росії.
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Ситуація в Росії: коротко
- За словами кількох неназваних американських чиновників. Путін зараз намагається максимально зменшити допомогу Україні від міжнародних союзників. Для цього там використовують шпигунські мережі та різні інші технології. В Росії сподіваються, що це дозволить їм знову отримати перевагу на полі бою.
- Натомість Сполучені Штати вкотре підтвердили, що готові і надалі підтримувати Україну. Там анонсували новий пакет військової допомоги.
- Українські військові вже знешкодили 279 440 особового складу ворога. Також Росія позбулася 4732 танків, 9008 бойових броньованих машин, 6565 артилерійських систем тощо.