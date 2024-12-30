Трамп поддержал кандидатуру Джонсона на пост спикера Палаты представителей США

Дональд Трамп выразил свою поддержку Майку Джонсону как новому спикеру Палаты представителей США. Это произошло за несколько дней до голосования американских парламентариев за кандидатов на эту должность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение новоизбранного президента США в соцсети Truth Social.

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Что сказал Трамп о Майке Джонсоне как спикере

В своей заметке Дональд Трамп написал, что спикер Майк Джонсон – это "хороший, трудолюбивый, религиозный человек".

Он будет делать правильные вещи, и мы продолжим побеждать. Я полностью и безоговорочно поддерживаю Майка,

– написал новоизбранный президент США.



Дональд Трамп поддержал Майка Джонсона на посту нового спикера Палаты представителей США / Фото с аккаунта Майка Джонсона в соцсети Х

Впоследствии на сообщение новоизбранного президента США отреагировал и сам Майк Джонсон в соцсети Х. Он поблагодарил Трампа за поддержку, отметив, что он для него "большая честь" и ему "льстит ваша поддержка".

"Вместе мы быстро выполним ваш план "Америка превыше всего" и начнем новый золотой век США. Американский народ требует и заслуживает того, чтобы мы не теряли времени. Давайте приступим к работе!" – написал Джонсон.

Как Джонсону может помочь поддержка Трампа

Журналисты издания The Hill пишут, что публичная поддержка Трампа может стать ключом к победе Джонсона.

В то же время среди членов Республиканской партии растет напряженность по управлению спикером Джонсоном ключевыми вопросами, в частности, по критически важному пакету финансирования на конец года, необходимого для обеспечения функционирования правительства. Это недовольство вызывает неопределенность относительно будущего его лидерства.

Конгрессмен Томас Масси (республиканец, штат Кентукки) заявил, что не поддержит Джонсона. Несколько других консерваторов, которые придерживаются жесткой линии, также не собираются поддерживать его.

Из-за хрупкого большинства Республиканской партии в Палате представителей Джонсон не может позволить себе потерять более одного республиканского голоса за спикера, при условии, что каждый член присутствует и голосует за кандидата.

В то же время республиканцы отметили, что вопрос о том, будет ли кто-то другой оппонировать Джонсону во время голосования за этот пост, зависит от решения самого Дональда Трампа.

Стоит отметить, что голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится уже в пятницу, 3 января.