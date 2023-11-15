Несмотря на скандальные обвинения: суд в Мичигане решил не запрещать Трампу участие в выборах

В Соединенных Штатах Америки продолжается подготовка к президентским выборам 2024 года. Заседание суда в Мичигане приняло решение о возможности участия Дональда Трампа в праймериз.

Судья штата США Мичигана 14 ноября постановил, что 45 президент США Дональд Трамп останется в первичных избирательных бюллетенях штата.

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Что известно о решении суда

Суд американского штата Мичиган принял решение не запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участия в предстоящих выборах, несмотря на расследование его роли в штурме Белого дома в 2021 году. Судья претензионного суда Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий США означает, что суд должен признать его не имеющим права баллотироваться на пост президента.

Редфорд объяснил, что поскольку Трамп соблюдал законы штата, претендуя на участие в праймериз, он не может устранить бывшего президента.

Дела, касающиеся дисквалификации Трампа, рассматриваются согласно 14-й поправке к Конституции США. Основа этой поправки состоит в запрете занимать государственный пост после участия в мятеже или восстании против страны.

Истцы требуют не допустить Трампа к выборам, при этом обвиняют его в "подстрекательстве" к нападению на Белый дом в январе 2021 года, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Кроме этого, судья штата Мичиган отметил, что решение о том, есть ли то или иное событие восстанием и участвовал ли кто-то в нем, – это вопрос, который должен решать Конгресс, а не "один – единственный судья".

В конце концов суд Мичигана постановил, что имя Дональда Трампа останется в бюллетене для голосования на праймериз Республиканской партии США. Как известно, победитель праймериз станет кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.

Предварительно такое же решение принял суд еще в одном штате США Миннесоты и ожидается решение от штата Колорадо до 17 ноября 2023 года.

Шансы Трампа выиграть выборы США

Трамп четко ощущает настроения общества США, которое "хочет подвинуть глубинное государство". Он использует это и хорошо обыгрывает. Единственное, что его может остановить – судебные иски.

Суд в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за мошенничество. Ранее 45-го президента США подозревали в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за один год, о чем свидетельствуют финансовые документы.

Вероятность того, что мы станем свидетелями осуждения бывшего президента США, достаточно высока. Однако еще одной проблемой является то, что обвинение в сторону Трампа не препятствует его избранию президентом США. Таким образом, если он выиграет президентские выборы, в 2024 году с него будут сняты все обвинения. Поскольку, согласно законам США, действующий президент не подлежит осуждению на время выполнения своих обязанностей.

По данным последних опросов американцев вероятность того, что Трамп выигрывает праймериз Республиканской партии, достаточно высока. В этом случае он сразится за пост президента США с вероятным кандидатом от Демократической партии Джо Байденом и несколькими самовыдвиженцами.