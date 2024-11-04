Помощь Украине может прекратиться сразу, – Politico о подготовке Европы к победе Трампа

5 ноября в США состоятся выборы президента. В Европе панически ждут возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, а с ним нового положения в мире, при котором ЕС и Украина больше не смогут полагаться на Вашингтон.

Значительное количество европейских государств считает, что победа Трампа подбодрит Владимира Путина, спровоцирует разрушительную торговую войну и разожжет политические разногласия на всем континенте. На Западе еще не забыли, что экс-президент США однажды назвал ЕС одним из "крупнейших врагов" Америки, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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При Трампе Европа сможет полагаться только на себя

Сейчас Европа переживает непростые времена. Войны в Украине и на Ближнем Востоке приковывают внимание лидеров и истощают западные военные и финансовые ресурсы. Без постоянной поддержки со стороны Вашингтона возникают вопросы о том, как долго Украина сможет еще противостоять силам Путина.

В Лондоне новое правительство Кира Стармера обеспокоено тем, что Трамп прекратит военную помощь Киеву, вынудив его к мирным переговорам и отказу от территорий в пользу Москвы.

Обещание Трампа прекратить войну в Украине в течение 24 часов после прихода к власти в других европейских столицах воспринимается с такой же серьезностью.

"Помощь может прекратиться сразу", – сказал один европейский дипломат. Путин воспользуется этим и, присоединив украинскии территории, будет выжидать момента для повторения агрессии. На этот раз уже против стран Балтии – Эстонии, Литвы и Латвии. Все три государства являются членами ЕС и НАТО. Глава Кремля сможет попытаться проверить и без того прохладную преданность Трампа НАТО и положениям о взаимной обороне военного альянса.

Франция перед угрозой президентства Трампа призвала другие европейские страны усилить свой военный потенциал.

Мы не можем позволить избирателям в Висконсине решать вопрос о европейской безопасности,

– сказал Politico министр по вопросам Европы Франции Бенджамин Хаддад.

По его словам, Франция будет сотрудничать с тем, кто победит на выборах в США, но настаивает на том, что Европе необходимо срочно подумать, как ориентироваться в мире, в котором на Вашингтон больше нельзя рассчитывать.

Мы должны быть способными поддержать украинцев. независимо от результата,

– заявил Хаддад.

Проблема в том, что европейские лидеры – в том числе во Франции – в течение последних двух лет настаивали на усилении своих военных. И все же, кроме Польши, мало кому удалось это сделать.