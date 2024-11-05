Люди уже чувствуют облегчение: почему эти выборы исторические для США

Американцы уже голосуют на выборах президента Соединенных Штатов. Результаты этих выборов в США зависят от семи "шатких" штатов.

В эфире 24 Канала корреспондент DW из Вашингтона Роман Гончаренко рассказал, какая главная тема для американцев во время выборов и почему они исторические для США и мира.

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Какая ситуация в Вашингтоне в день голосования

Вокруг Белого дома недавно был установлен железный забор высотой примерно 3 метра. Очевидно, это было сделано из-за опасений, что могут повториться беспорядки, которые были после выборов в 2020 году. Тогда кандидат от республиканцев Дональд Трамп не хотел признавать результаты выборов, поэтому его сторонники пытались штурмовать Капитолий.

Забор действительно не очень прочный, это скорее такой символ готовности. Я бы не сказал, что есть какое-то напряжение, многие люди чувствуют облегчение от того, что эта кампания завершается. Утром я был на одном из избирательных участков в центре Вашингтона. Там была очередь примерно из 150 – 200 человек, преимущественно молодежь, студенты, много женщин,

– сказал Гончаренко.

Сейчас ситуация в Вашингтоне достаточно спокойная. Сейчас наибольшее внимание приковано к штату Пенсильвания.

Там есть сторонники как Камалы Харрис, так и Трампа. Была минимальная тенденция в пользу Трампа – один процент, кто-то говорит меньше процента,

– отметил корреспондент DW из Вашингтона.

По законам Пенсильвании, если разница между кандидатами по итогам голосования будет меньше половины процента, то голоса должны пересчитать. Соответственно это будет означать, что объявление результатов выборов может затянуться на неопределенный срок.

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Почему эти выборы необычные и исторические для Соединенных Штатов

Выборы президента США в 2024 году проходят в условиях, когда первый кандидат демократов действующий президент Джо Байден сошел с дистанции. Во время предвыборной гонки его заменила Камала Харрис, но было непонятно, что это будет именно она.

Впервые президентом США может стать женщина. К тому же она имеет африканские и азиатские корни,

– отметил Гончаренко.

В июле на кандидата от республиканцев было совершено покушение. Он чуть не погиб. Трамп ведет эту кампанию еще более жестко, чем раньше, обещая массовую депортацию нелегальных мигрантов.

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Чего ожидают от выборов американцы

Для американцев, как и на многих предыдущих выборах, главная тема – это экономика, а не внешняя политика.

Камала Харрис сделала немного другой акцент, когда начинала свою предвыборную кампанию. Среди двух главных тем – права женщин и защита демократии. Чем ближе ко дню выборов, тем больше она делала акцент именно на демократии, предупреждая, что надо голосовать за нее, потому что, мол, Трамп это авторитаризм.

По словам корреспондента из Вашингтона, некоторые бывшие сотрудники администрации Трампа говорят, что у него есть фашистские тенденции.

После путешествия по Соединенным Штатам, мое личное впечатление, те американцы, с которыми я общался, не очень опасаются, что Трамп демонтирует систему демократии,

– сказал Гончаренко.

Эксперты осторожны в своих оценках, но во время общения не на камеру они очень волнуются за то, какой будет политика Трампа в отношении Европы.

Мы помним его первый срок. Он угрожал выйти из НАТО, ввел тарифы на торговлю с Европой, особенно Германия по этому поводу сильно переживает,

– добавил корреспондент DW из Вашингтона.

Произойдут ли изменения по предоставлению помощи Украине

По мнению Гончаренко, изменение по помощи Украине в любом случае будет, если придет Трамп. Люди из окружения кандидата от республиканцев избегают любых прогнозов, высказываний.

В то же время люди, которые иногда пересекались с Трампом, говорят, что он сочувствует Украине. Просто не говорит это публично. Есть люди с украинскими корнями, которые имеют к нему доступ и говорят ему о том, что необходимо продолжать поддержку Украины.