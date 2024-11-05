В етері 24 Каналу кореспондент DW з Вашингтона Роман Гончаренко розповів, яка головна тема для американців під час виборів та чому вони історичні для США та світу.

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Яка ситуація у Вашингтоні у день голосування

Навколо Білого дому нещодавно було встановлено залізний паркан заввишки приблизно 3 метри. Очевидно, це було зроблено через побоювання, що можуть повторитися заворушення, які були після виборів у 2020 році. Тоді кандидат від республіканців Дональд Трамп не хотів визнавати результати виборів, тож його прихильники намагалися штурмувати Капітолій.

Паркан справді не дуже міцний, це швидше такий символ готовності. Я б не сказав, що є якесь напруження, багато людей відчувають полегшення від того, що ця кампанія завершується. Зранку я був на одній з виборчих дільниць у центрі Вашингтона. Там була черга приблизно зі 150 – 200 людей, переважно молодь, студенти, багато жінок,

– мовив Гончаренко.

Зараз ситуація у Вашингтоні досить спокійна. Нині найбільша увага прикута до штату Пенсільванія.

Там є прихильники як Камали Гарріс, так й Трампа. Була мінімальна тенденція на користь Трампа – один відсоток, хтось каже менше відсотка,

– зазначив кореспондент DW з Вашингтона.

За законами Пенсільванії, якщо різниця між кандидатами за підсумками голосування буде менше половини відсотка, то голоси мають перерахувати. Відповідно це означатиме, що оголошення результатів виборів може затягнутися на невизначений термін.

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Чому ці вибори незвичні й історичні для Сполучених Штатів

Вибори президента США у 2024 році відбуваються в умовах, коли перший кандидат демократів чинний президент Джо Байден зійшов з дистанції. Під час передвиборчих перегонів його замінила Камала Гарріс, але було незрозуміло, що це буде сама вона.

Вперше президентом США може стати жінка. До того ж вона має африканське й азійське коріння,

– зауважив Гончаренко.

У липні на кандидата від республіканців було скоєно замах. Він мало не загинув. Трамп веде цю кампанію ще більш жорстко, ніж раніше, обіцяючи масову депортацію нелегальних мігрантів.

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Чого очікують від виборів американці

Для американців, як й на багатьох попередніх виборах, головна тема – це економіка, а не зовнішня політика.

Камала Гарріс зробила трохи інший акцент, коли починала свою передвиборчу кампанію. Серед двох головних тем – права жінок та захист демократії. Чим ближче до дня виборів, тим більше вона робила акцент саме на демократії, попереджаючи, що треба голосувати за неї, бо, мовляв, Трамп це авторитаризм.

За словами кореспондента з Вашингтона, деякі колишні співробітники адміністрації Трампа кажуть, що в нього є фашистські тенденції.

Після подорожі Сполученими Штатами, моє особисте враження, ті американці, з якими я спілкувався, не дуже побоюються, що Трамп демонтує систему демократії,

– сказав Гончаренко.

Експерти обережні у своїх оцінках, але під час спілкування не на камеру вони дуже хвилюються за те, якою буде політика Трампа щодо Європи.

Ми пам'ятаємо його перший термін. Він погрожував вийти з НАТО, запровадив тарифи на торгівлю з Європою, особливо Німеччина з цього приводу сильно переймається,

– додав кореспондент DW з Вашингтона.

Чи відбудуться зміни щодо надання допомоги Україні

На думку Гончаренка, зміна щодо допомоги Україні в будь-якому разі буде, якщо прийде Трамп. Люди з оточення кандидата від республіканців уникають будь-яких прогнозів, висловлювань.

Водночас люди, які інколи перетиналися з Трампом, кажуть, що він співчуває Україні. Просто не говорить це публічно. Є люди з українським корінням, які мають до нього доступ й говорять йому про те, що необхідно продовжувати підтримку України.