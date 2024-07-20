Нужен сильный кандидат: кто может заменить Байдена на выборах

Разговоры вокруг вероятной замены лидера США Джо Байдена на выборах в президенты Соединенных Штатов на другого кандидата не утихают. Политологи выдвигают свои версии, кто бы это мог быть. Наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии является вице-президент США Камала Харрис.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что с профессиональной точки зрения все-таки наиболее удачными были бы другие персоны, в частности губернаторы Пенсильвании, Кентукки, Калифорнии или Мичигана.

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Кого бы Харрис могла выбрать в кандидаты в вице-президенты

По мнению Эпштейна, в противовес выбранному Трампом кандидату на должность вице-президента США Джей Ди Вэнсу, Камале Харрис было бы лучше выбрать американского адмирала Макрейвена.

"Он один из лидеров американских ВМС. Был бы огромный контраст между ним и кандидатом в вице-президенты от Трампа – Джей Ди Вэнсом. Думаю, такое решение усилило бы рейтинги Гаррис. Вокруг мира абсолютный хаос. Когда люди смотрят на таких, как адмирал Макрейвен, человека ответственного, того, который знает, как защищать страну, это воплощает надежду. Потому что сейчас мир не контролируемый, диктаторы становятся все сильнее", – озвучил Эпштейн.

Эксперт уверен, что рядовой американец положительно воспринял бы такую кандидатуру. Тем более, когда Трамп выбрал в кандидаты Джей Ди Вэнса, который более-менее открыто поддерживает российского диктатора Путина и противоречит традиционным понятиям американских стратегических интересов.